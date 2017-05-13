洪秀柱宣傳車開進高中 學生質疑政治力進校園
桃市退伍軍人協會：單純晚會 洪是受邀者 校方：以後拒借場地
〔記者陳昀、施曉光／綜合報導〕國民黨主席候選人洪秀柱前晚到桃園市武陵高中活動中心參加晚會，有近千名支持者到場，她的宣傳車「柱你幸福號」開進校園（見圖，取自黑特武陵臉書），引起學生側目，質疑學校縱容政治力進入校園；武陵高中喊冤說，桃園市退伍軍人協會以「慶祝母親節」名義申借場地，事先未告知有政治人物到場，已將協會列入黑名單，以後拒借場地。
桃園市退伍軍人協會顧問史碩仁回應，這是單純的母親節慶祝活動，參加者以會員為主，洪秀柱是受邀前往；史碩仁並說，如果洪秀柱到校園參加活動，就被扣上政治人物進入校園的帽子，那市長鄭文燦、市議員未來是否也應一視同仁、都不能進入學校參加活動？
洪辦：放學後才進校園
洪秀柱競選發言人馮怡超回應，是應支持者要求，把車子開到現場支援活動，且活動時間為學校放學後，期間未干預校園活動或對學生進行政治宣傳，也未在場館外擺放任何旗幟。
這項「慶祝母親節」活動前晚八點在武陵高中活動中心舉行，洪秀柱慷慨激昂、喊到嗓啞，幾乎都在談論政治話題，最後才唱「母親真偉大」。
過程中，洪秀柱不斷提及當初「換柱」、「一中同表」被罵翻的委屈，痛批黨內不團結，在前總統李登輝上任後就變成沒有靈魂的選舉機器，她一路忍讓的委屈，為的就是擔任團結的最好示範。「我愛台灣，我愛中華民國；我是台灣人，我也是中國人！」她不平地說，為什麼「我是中國人」會成為在台灣講話的禁忌？
武陵高中十日到十二日舉辦段考，週四晚上有部分學生留在校內晚自習，許多學生看到「柱你幸福號」進入校園，在網路議論紛紛，對學校借場地給政治人物感到荒謬，也有學生認為，只是一般的租借而已，不用刻意聯想。
武陵高中總務主任朱慶昇說，考量學生考完試會提早離校，加上母親節將至，才同意租借晚上時段，已提醒申請單位不要影響學生作息及讀書，「柱你幸福號」是在放學後才進入，他得知時已下班離校，才來不及驅離。朱慶昇表示，桃市退伍軍人協會以「母親節活動」名義申請，事前沒說邀請政治人物、也沒告知「柱你幸福號」會開進校園，由於協會違反申請名目，未來不再出借場地給該團體。
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標題：洪秀柱宣傳車開進高中 學生質疑政治力進校園
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