| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

軍人年改定案前 將邀退將溝通

2017-05-13

王定宇陪同 吳斯懷會林萬億

〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕抗議年金改革而在立院外搭棚抗議的「八百壯士」退役將領吳其樑、吳斯懷等人，前天在立委王定宇陪同下拜訪年改會副召集人林萬億，溝通軍人年改爭議；年改會昨發布新聞稿稱雙方達成「八百壯士願意撤離街頭回到會議桌的共識」，但吳斯懷否認、批評年改會不厚道後，年改會再度發出新聞稿更正。

吳斯懷否認雙方達成共識，而是將視政府作為，待國防部和軍人團體一起溝通年改版本方向，才會有後續動作，年改會發新聞稿，不恰當、不厚道，反造成溝通負面效果。

吳斯懷還表示，前日雙方談到，年金改革是制度改革，且制度是因經年累月而成，並非任何軍公教個人造成，盼社會大眾勿針對個人相互攻擊、汙名。

林萬億說，年改會從沒有汙名化軍公教，軍人年改草案送政院前，一定會邀他們討論。林萬億、王定宇也請退將諒解，人民對年改腳步太慢有所不滿。

年改會表示，雙方達成以下兩點共識：首先，年改會重申年金改革是改革制度，制度的產生是經年累月的結果，而非任何軍公教個人造成，請大眾不要針對個人攻擊或汙名。其次，軍人年改版本定案前，請國防部邀退伍軍人代表參與討論，其中年改委員應優先參加。

廣告
  • 行政院政務委員、年改會副召集人林萬億。（記者黃耀徵攝）

    行政院政務委員、年改會副召集人林萬億。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八百壯士 吳斯懷 年改會 林萬億 軍人年改方案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：軍人年改定案前 將邀退將溝通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.