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軍人年改定案前 將邀退將溝通
2017-05-13
王定宇陪同 吳斯懷會林萬億
〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕抗議年金改革而在立院外搭棚抗議的「八百壯士」退役將領吳其樑、吳斯懷等人，前天在立委王定宇陪同下拜訪年改會副召集人林萬億，溝通軍人年改爭議；年改會昨發布新聞稿稱雙方達成「八百壯士願意撤離街頭回到會議桌的共識」，但吳斯懷否認、批評年改會不厚道後，年改會再度發出新聞稿更正。
吳斯懷否認雙方達成共識，而是將視政府作為，待國防部和軍人團體一起溝通年改版本方向，才會有後續動作，年改會發新聞稿，不恰當、不厚道，反造成溝通負面效果。
吳斯懷還表示，前日雙方談到，年金改革是制度改革，且制度是因經年累月而成，並非任何軍公教個人造成，盼社會大眾勿針對個人相互攻擊、汙名。
林萬億說，年改會從沒有汙名化軍公教，軍人年改草案送政院前，一定會邀他們討論。林萬億、王定宇也請退將諒解，人民對年改腳步太慢有所不滿。
年改會表示，雙方達成以下兩點共識：首先，年改會重申年金改革是改革制度，制度的產生是經年累月的結果，而非任何軍公教個人造成，請大眾不要針對個人攻擊或汙名。其次，軍人年改版本定案前，請國防部邀退伍軍人代表參與討論，其中年改委員應優先參加。
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