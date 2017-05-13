陪審、參審制 司改分組會議無結論
〔記者曾韋禎／台北報導〕究竟未來人民參與審判的方式要採參審制或陪審制？司法改革國是會議第四分組昨召開第六次會議，歷經近九小時的討論，最後仍無法達成結論，將在籌委會對此個案進行討論。
將交由籌委會討論
昨天是第四分組最後一次會議，從上午九時半討論到下午六時半才結束。對於外界最關注的人民參與審判方式，分組召集人、前大法官許玉秀會後指出，最後沒達成結論，參審、陪審各獲七票支持，也沒達成由主席裁示的條件。
林峯正：觀審制已被揚棄
司改國是會議副執行秘書林峯正解釋，基本上與會委員都同意人民應該有表決權，代表之前司法院所推動的觀審制已經被揚棄。對於這個沒有結論的個案，籌委會將開會討論。
許玉秀表示，由律師張靜所建議，以美國陪審制為藍本的陪審制做為人民參與審判之模式，獲得七票支持；由司法院所推動，參考日本裁判員制度經驗，研擬人民與法官共同討論、合審合判、全程參與論罪與量刑程序的參審制，也獲七票支持；也有人建議同時試行參審、陪審五年後再討論，僅獲五票支持。
許玉秀指出，會議並回顧以往已做成的決議。在法庭直播方面，決議要求司法院應權衡人民知的權利、訴訟當事人公平審判權，被告、證人及關係人的人格權與實現公開透明的正當法律程序等原則，在一年內研議法庭直播的範圍與條件。
在律師市場資訊公開方面，則建請中華民國律師公會全國聯合會建置以民眾需求為導向的律師資訊公開系統。
至於法律人的養成、考試、專業訓練部分，許玉秀表示，會中希望司法院、法務部未來在遷調時應考慮人力配置，不要讓專業因此而偏離。未來在司法人員進用制度改革前，已通過司法官考試的學員，應立即分別在司法院或法務部所屬機關學習，不要再合流訓練。
許玉秀指出，對於裁判通俗化，會中請司法院研究改善裁判格式，設計出一套可以被檢驗的格式，讓法官在實踐過程能夠區分，還有哪邊做得不夠清楚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 偉大寡母守護8姊弟 不怕苦只盼孩子長大
- 高血壓是沉默殺手 23.9%成人1年沒量血壓
- 台中》8件學校團膳初驗出包 複驗過關
- 自由廣場》又恨又愛五月天
- 【愛的感謝狀】她用雙手守護我們家
- 二階俊博出席一帶一路論壇 幫安倍帶信
- 垃圾暫放變長置 竹東鎮民怒丟縣府
- 澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告
- 伊波拉死灰復燃 WHO證實剛果再傳3死亡病例
- 盜壘不居功 彭政閔：年輕人把握機會
- 《亞洲花式撞球錦標賽》球王殺手螺雷 締亞錦三連霸
- 藍拒絕協商 立院抗議世衛聲明難產
- 蔡琴開唱秀腳傷 難過直掉淚
- 社論》郭董這記變化球
- 《馬德里網賽》辛然配預約后冠 當母親節禮物
- 大樓走廊放鞋櫃 市府開罰4萬元
- 王陽明頓悟時刻 細數居家品味
- 甲類場所 新北消防局：每半年須安檢申報
- 聖路易水晶 雕琢森林四季─鑽石切割 口吹玻璃 色澤生動 令人著迷
- 停發六輕燃煤許可 環團發起連署
- 回復傳統領域 海岸可申請原民保留地
- 共諜案頻傳 南北又起訴5人
- 自由廣場》小英還不反駁？
- 喬山疼惜媽咪 按摩椅送美腿機─模擬手感精準按摩痠痛點 降價優惠加碼送好禮
- 痴情男子漢重返校園 大跳電
- 蕭敬騰瘋直播 最想傳遞ＸＸＸ
- 美研究：人類嗅覺靈敏度 與汪星人一樣
- 「千秋王子」的千場 有多難
- 高國麟押寶「大帝」學長 明星賽三壘手
- 大樂透頭獎摃龜
- 策展米開理 吉亞站台
- 打造生態廊道 十三分坑變新祕境
- 親子餐廳遊具誰來管 新北議員促整合
- 茲卡疫情銳減 巴西解除緊急狀態
- 綠博嚴選蔬菜 送冬山長者加菜
- 強哥想被踢出《神鬼奇航》 奧蘭多噁爛回歸開心
- 恰恰︰條件比我當年好 大王可拚「美」夢
- 王溢正飆10K新高 桃猿完封獅
- 農產標章爆多 是否有機「看攏嘸」
標題：陪審、參審制 司改分組會議無結論
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email