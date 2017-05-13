陪審、參審制 司改分組會議無結論

2017-05-13

〔記者曾韋禎／台北報導〕究竟未來人民參與審判的方式要採參審制或陪審制？司法改革國是會議第四分組昨召開第六次會議，歷經近九小時的討論，最後仍無法達成結論，將在籌委會對此個案進行討論。

將交由籌委會討論

昨天是第四分組最後一次會議，從上午九時半討論到下午六時半才結束。對於外界最關注的人民參與審判方式，分組召集人、前大法官許玉秀會後指出，最後沒達成結論，參審、陪審各獲七票支持，也沒達成由主席裁示的條件。

林峯正：觀審制已被揚棄

司改國是會議副執行秘書林峯正解釋，基本上與會委員都同意人民應該有表決權，代表之前司法院所推動的觀審制已經被揚棄。對於這個沒有結論的個案，籌委會將開會討論。

許玉秀表示，由律師張靜所建議，以美國陪審制為藍本的陪審制做為人民參與審判之模式，獲得七票支持；由司法院所推動，參考日本裁判員制度經驗，研擬人民與法官共同討論、合審合判、全程參與論罪與量刑程序的參審制，也獲七票支持；也有人建議同時試行參審、陪審五年後再討論，僅獲五票支持。

許玉秀指出，會議並回顧以往已做成的決議。在法庭直播方面，決議要求司法院應權衡人民知的權利、訴訟當事人公平審判權，被告、證人及關係人的人格權與實現公開透明的正當法律程序等原則，在一年內研議法庭直播的範圍與條件。

在律師市場資訊公開方面，則建請中華民國律師公會全國聯合會建置以民眾需求為導向的律師資訊公開系統。

至於法律人的養成、考試、專業訓練部分，許玉秀表示，會中希望司法院、法務部未來在遷調時應考慮人力配置，不要讓專業因此而偏離。未來在司法人員進用制度改革前，已通過司法官考試的學員，應立即分別在司法院或法務部所屬機關學習，不要再合流訓練。

許玉秀指出，對於裁判通俗化，會中請司法院研究改善裁判格式，設計出一套可以被檢驗的格式，讓法官在實踐過程能夠區分，還有哪邊做得不夠清楚。