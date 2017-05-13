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前瞻攻防 柯建銘：下週一送出委員會
2017-05-13
廖國棟：堅持撤換召委邱議瑩
〔記者彭琬馨、陳鈺馥、曾韋禎／台北報導〕國民黨立院黨團昨天繼續在立法院院會杯葛議程，院會因此又空轉一日。民進黨團總召柯建銘強調，下週一經濟聯席委員會將續審前瞻條例草案，由召委邱議瑩輪值主席，草案一定要送出委員會；國民黨團總召廖國棟受訪則說，這些只是柯建銘的如意算盤，邱議瑩下週絕不能當召委。
國民黨團杯葛 週五院會又空轉
國民黨團為阻擋立法院審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，自上月二十四日草案詢答結束後，即開始以各種方式杯葛議事進行，包含委員會、院會都在國民黨杯葛下幾乎沒有任何實質進展，直至週四委員會又上演全武行後通過六條草案內容，目前經濟等六聯席委員會排定下週一續審前瞻條例，並由邱議瑩擔任召委。
中彰投綠委 批同區藍委無理取鬧
為反擊國民黨立委連日來的杯葛，包括何欣純、張廖萬堅、黃秀芳、陳素月、洪宗熠、林靜儀、蔡培慧、吳焜裕等多位民進黨中彰投立委聯合召開記者會，點名呼籲江啟臣、顏寬恒、盧秀燕、王惠美、馬文君、許淑華等國民黨中彰投立委，不要再無理取鬧下去，拜託在下週一繼續支持逐條審查。
柯建銘昨強調，只剩五條，沒有處理不完的道理，畢竟以民進黨團的人數來說，不管文攻或武鬥都一定能前進，不如大家圓滿處理，關鍵條文來辯論發言，讓初審和平落幕、留給立法院最後的尊嚴，院會也能盡快恢復正常。
廖國棟表示，國民黨堅持須撤換召委邱議瑩，因她無視議事規則、無視立委的權利，將要求比照前立委張慶忠處理服貿協議的方式，不能讓邱再碰觸前瞻審查，國民黨這個原則不會改變。廖國棟強調，會與柯建銘溝通邱當召委問題，也會質疑本週四經濟聯席委員會的會議有效性，國民黨下週一將堅持理性做法，堅定地與民進黨在議場上競爭。
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