| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

前瞻攻防 柯建銘：下週一送出委員會

2017-05-13

廖國棟：堅持撤換召委邱議瑩

〔記者彭琬馨、陳鈺馥、曾韋禎／台北報導〕國民黨立院黨團昨天繼續在立法院院會杯葛議程，院會因此又空轉一日。民進黨團總召柯建銘強調，下週一經濟聯席委員會將續審前瞻條例草案，由召委邱議瑩輪值主席，草案一定要送出委員會；國民黨團總召廖國棟受訪則說，這些只是柯建銘的如意算盤，邱議瑩下週絕不能當召委。

國民黨團杯葛 週五院會又空轉

國民黨團為阻擋立法院審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，自上月二十四日草案詢答結束後，即開始以各種方式杯葛議事進行，包含委員會、院會都在國民黨杯葛下幾乎沒有任何實質進展，直至週四委員會又上演全武行後通過六條草案內容，目前經濟等六聯席委員會排定下週一續審前瞻條例，並由邱議瑩擔任召委。

中彰投綠委 批同區藍委無理取鬧

為反擊國民黨立委連日來的杯葛，包括何欣純、張廖萬堅、黃秀芳、陳素月、洪宗熠、林靜儀、蔡培慧、吳焜裕等多位民進黨中彰投立委聯合召開記者會，點名呼籲江啟臣、顏寬恒、盧秀燕、王惠美、馬文君、許淑華等國民黨中彰投立委，不要再無理取鬧下去，拜託在下週一繼續支持逐條審查。

柯建銘昨強調，只剩五條，沒有處理不完的道理，畢竟以民進黨團的人數來說，不管文攻或武鬥都一定能前進，不如大家圓滿處理，關鍵條文來辯論發言，讓初審和平落幕、留給立法院最後的尊嚴，院會也能盡快恢復正常。

廖國棟表示，國民黨堅持須撤換召委邱議瑩，因她無視議事規則、無視立委的權利，將要求比照前立委張慶忠處理服貿協議的方式，不能讓邱再碰觸前瞻審查，國民黨這個原則不會改變。廖國棟強調，會與柯建銘溝通邱當召委問題，也會質疑本週四經濟聯席委員會的會議有效性，國民黨下週一將堅持理性做法，堅定地與民進黨在議場上競爭。

廣告
  • 民進黨立委昨召開記者會喊話，要求國民黨中彰投立委不要阻擋中台灣建設。 （記者黃耀徵攝）

    民進黨立委昨召開記者會喊話，要求國民黨中彰投立委不要阻擋中台灣建設。 （記者黃耀徵攝）

  • 立法院院會昨再度攻防前瞻條例，針對國民黨提案並杯葛議事進行，民進黨總召柯建銘（左二）與同黨立委鄭寶清（左三）、葉宜津（左一）與國民黨團首席書記長林為洲（右一）、書記長王育敏（右二）進行討論。（記者黃耀徵攝）

    立法院院會昨再度攻防前瞻條例，針對國民黨提案並杯葛議事進行，民進黨總召柯建銘（左二）與同黨立委鄭寶清（左三）、葉宜津（左一）與國民黨團首席書記長林為洲（右一）、書記長王育敏（右二）進行討論。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻條例 國民黨 廖國棟 柯建銘 送出委員會 邱議瑩
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：前瞻攻防 柯建銘：下週一送出委員會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.