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擋前瞻》醜態百出 國民黨耍賴到底
2017-05-12
記者曾韋禎／特稿
在歷經六場公聽會、一場詢答、一次不算數的初審、三次委員會空轉，「前瞻基礎建設特別條例草案」終在昨日的經濟委員會進入逐條審查。
國民黨為反對前瞻基礎建設而醜態盡出，毫無道理與邏輯；例如花蓮縣長傅崐萁剛召集全縣鄉鎮市長，彙整共一二五案計三八三億元，盼能納入；但他太太、國民黨立委徐榛蔚卻在立法院反對到底。國民黨的總統落選人朱立倫多次高分貝爭取納入新北市的建設，國民黨的新北市立委羅明才、林德福卻也在立院激昂反對。
國民黨地方首長，沒人不想爭取前瞻預算。但國民黨團為了杯葛，一而再、再而三地棄毀以往的承諾，從要求召開公聽會、要求不要直接進入逐條、要求換召委，民進黨無一不退讓，國民黨依然耍賴到底。令人不得不質疑，這是否只為了宣洩敗選、黨產遭追討等一連串的怨氣，不方便杯葛年金改革，只好借題發揮。
就蔡政府而言，前瞻建設有一大部分是彙整各地方政府長年來的需求，包括最大宗的軌道建設與城鄉建設，一部分是延續以往未能完成的治水建設，並美其名為水環境建設，都是最基礎的公共建設；勉強稱得上前瞻的，僅合約七百億元的綠能建設與數位建設。
平心而論，在政府預算已大幅用於人事費、社福支出的當下，確實有必要另編特別預算投入公共建設，帶動民間投資。這是非常傳統總體經濟學理論，陳水扁、馬英九，甚至更早的蔣經國政府都曾做過，何必硬要冠上「前瞻」這種不切實際的虛名，而招致種種不必要的批評。
蔡政府力推基礎建設沒什麼不對。透過鐵道立體化縫合被割裂的都會區，更是刻不容緩；但要在街廓狹小、人車混雜的舊市區導入與人車爭道的輕軌是否有必要，還是只要加強精準、密集的公車路網就能事半功倍，政府在選擇投入有限且寶貴的資源前，更該思考必要性與急迫性何在。
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