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「前瞻」攻防》江宜樺批掏空台灣 政院駁不實指控

2017-05-12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院的前瞻基礎建設計畫，前閣揆江宜樺昨批判，質疑計畫沒有經過專業審慎規劃，貿然舉債大量投入各種軌道建設，嚴重扭曲國家長遠發展所需經費分配，缺乏真正前瞻視野，且舉債勢必增加台灣財政負擔，會掏空台灣的未來。

徐國勇：軌道建設為國家打根基

行政院發言人徐國勇則駁斥，軌道建設是著眼於未來卅年國家發展，為國家交通基礎工程打根基，相較於馬政府，過去民進黨政府的舉債額度也比較少，且行政院長林全會嚴格控制財政紀律，不可能會有掏空台灣的問題，江宜樺的說法，是不實指控。

由江宜樺擔任董事長的長風文教基金會週六將舉辦「錯誤前瞻計畫，掏空台灣未來」座談會，江宜樺認為，台灣確實需要前瞻性的基礎建設計畫，但目前蔡政府提出的計畫沒有經過專業審慎規劃，貿然舉債大量投入各種軌道建設，嚴重扭曲國家長遠發展所需要的經費分配，是一種缺乏真正前瞻視野的做法，讓全國有識之士都感到憂慮。

江宜樺說，軌道運輸投資成本極高，未來維修保養費用更高，目前政府預估的經濟效益誇大，在未做好詳細評估前即貿然舉債用光政府債務餘額，勢必增加台灣財政負擔，掏空台灣的未來。

行政院則指出，政府積極推動前瞻軌道建設，是要發展公共運輸為普世價值，盼公共運輸的格局再擴大，並落實卅年軌道運輸願景及綠色運輸政策，同時促進軌道產業升級及帶動觀光產業發展。發展軌道運輸是目前世界潮流，其原因就在減緩地球暖化，達到節能減碳和減少空汙的目標。

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  • 行政院發言人徐國勇（資料照）

    行政院發言人徐國勇（資料照）

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