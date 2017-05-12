藍撒麵粉抗議 前瞻逐條討論至第6條

2017-05-12

〔記者陳鈺馥、鍾麗華、李欣芳／台北報導〕立法院經濟委員會等昨聯席續審 「前瞻基礎建設特別條例草案」，在國民黨立委狂撒麵粉，不斷推擠抗議聲中，逐條討論處理至第六條條文，通過條文保留至院會協商，下週一民進黨團也將繼續排審前瞻條例。對於國民黨持續杯葛，總統蔡英文昨透過臉書強調，「建設沒有顏色 、進步不分藍綠」，立法院應回應人民期待跟地方建設需求，停止非理性杯葛，趕快進入實質審議的階段。

蔡籲停止非理性杯葛 盼速實質審議

立法院國民黨團反對行政部門提出的前瞻計畫，已讓立法院經濟委員會及院會空轉近三週，民進黨團昨早甲級動員在委員會部署重兵，要讓法案進入「實質」審查，國民黨立委則在總召廖國棟帶領下進場抗議，要求「時程減半、八年改四年」。

九點開會後，朝野立委隨即爆發嚴重拉扯衝突，混亂中廖國棟拿出兩包麵粉狂撒，現場立委及議事人員幾乎全中鏢，幾秒鐘內變成「灰頭白臉」，廖國棟稱「撒麵粉是要讓召委清醒！」立委黃昭順、陳賴素美兩人更互罵潑水，當議事人員首條文宣讀完畢，僅十二分鐘召委高志鵬宣布休息協商。

朝野大亂鬥 麵粉狂飛人人瞬間白頭

為能進入審查，民進黨團總召柯建銘提出修正條文要與國民黨協商，除軌道、水環境、綠能、數位、城鄉建設外，並納入親民黨、時代力量、國民黨意見，新增因應少子化、食品安全、青年就業、人才培育等基礎建設。

另外，民進黨團也將第七條條文，改成前瞻基礎建設計畫所需經費上限為八千九百億元，以特別預算續列，應以二年為一期，分期辦理。柯建銘表示，兩年滾動式檢討一次較好，預算分期辦理時，應檢附前期執行成果檢討，向立法院報告，這版本也與政委張景森溝通，並獲行政院長林全的認可。

行政院發言人徐國勇也說，八年八千八百億元特別預算將分四期，以二年為一期編列，若立院審查「行政院前瞻基礎建設特別條例草案」順利，預定六月份就會把第一期特別預算送到立院。

綠：不讓國民黨鬧下去 下週一續審

不過，國民黨團堅持特別預算四年總金額上限須為四千五百億元，導致協商破裂。高志鵬隨即宣布開會，議事人員開始接續宣讀條文，國民黨立委開始高喊「會議無效」抗議，逐條討論處理至第六條條文，但均保留院會協商處理。

柯建銘強調，民進黨不可能再讓國民黨繼續鬧下去，下週一續審前瞻，由輪值召委邱議瑩主持，剩下五條條文，讓大家充分發言討論，即使開會到晚上十二點都無所謂。