建置基地台 太平島手機將可上網

2017-05-12

〔記者涂鉅旻／太平島報導〕位於南沙群島的太平島，為我國在南海的重要軍事戰略據點，但因地處邊陲，物資需自台灣運補，如要搜尋資訊，也僅能使用內網、桌機上網，智慧型手機根本無用武之地。但當地官兵透露，中華電信將在五、六月完成當地3G、4G基地台建置，屆時官兵將可在指定範圍內使用手機上網。

軍友社昨在國防部副參謀總長執行官陳寶餘、海巡署長李仲威陪同下，登上太平島勞軍，除發贈加菜金、禮品，也和當地海巡官兵一同用餐，並瞭解在太平島的駐守情形。