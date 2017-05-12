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毀八田銅像 李承龍、邱晉芛送辦

2017-05-12

〔記者楊金城／麻豆報導〕烏山頭水庫的八田與一銅像上月遭李承龍、邱晉芛鋸斷頭部，銅像已在七日修復、重新揭幕，但因銅像頭部迄未找到，李、邱二人也否認帶走，麻豆警分局無法依竊盜罪嫌送辦二人，昨只能依毀損罪嫌函送檢方偵辦。

此外，外傳統派份子放話將在五月十三日號召前往烏山頭破壞剛修復的八田與一銅像，麻豆警方表示，將採取嚴正執法立場，不容許任何人挑戰法律的尺度。嘉南農田水利會則將向李、邱兩嫌求償，並由職員廿四小時守護修復的銅像，未來將洽請保全公司巡護，並加裝照明和監視器。

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  • 已修復好的八田銅像。（記者楊金城攝）

    已修復好的八田銅像。（記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 八田與一 嘉南農田水利會 李承龍 烏山頭水庫
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