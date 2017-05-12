司改分組會議決議：設中途專區 助更生人重返社會
〔記者黃欣柏、張文川／台北報導〕司法改革國是會議昨進行第五組第二次加開會議，會中決議將研擬設立受刑人出獄前與社會銜接的中途專區，同時也將擴大現行的監外自主作業與觀護人制度，並強化更生人的就業媒合機制，未來可能協請國營企業開放實習或工作名額給更生人，協助受刑人、更生人重返社會。
會議並決議，應檢討矯正機關的職訓課程，並充分傳達就業輔導資訊給更生人，另應研擬受刑人出監前的多元處遇機制，具體做法可從設立銜接社會的中途專區等方向做起，藉以協助受刑人建立「去機構化」的生活，增進人際互動與自主生活能力。
分組也決議，政府對於無差別任用更生人的民間企業應給予獎勵，並應增設「更生人中途之家」及建立「更生人家庭支持系統」，且須定期實施績效評鑑。同時應擴大監外自主作業規模，增加適用對象與名額，並引進建教合作制度，由國營企業開放培訓、實習及工作名額給更生人。
根據法務部統計，去年全台觀護人預算員額僅二二五人，但經手的案件卻逾十萬件，顯見觀護人力嚴重不足；分組昨決議應制定觀護專法，讓觀護人制度更趨專業化，同時提升人力與資源，並在編制內增加專業心理師，以加強性侵害等重大案件的處遇。
犯罪預防方面，分組決議應研議修訂警察法，並落實警察教育訓練，以因應時代變遷；法務部應就我國特別法中，同時對法人及自然人科罰之犯罪，如食安、洗錢、環境或貪腐案件等，檢討承認法人刑事責任的可能性，司法院也應研議刑事訴訟法中，法人被告的相關權利義務與程序參與等問題。
與會委員、交大科技法律學院副院長林志潔解釋，目前我國不承認法人有獨立犯罪能力，因此過去法人犯罪多只能追訴違法自然人，法人部分頂多是「附帶」性質的裁罰，希望未來能承認法人的犯罪能力，單獨對法人祭出重罰，進而約束董事會徹底監督公司營運。
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