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反駁不忠 郝龍斌酸吳敦義在李登輝之下吃香喝辣
2017-05-12
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉前天舉行電視辯論會，候選人吳敦義暗批另一位候選人郝龍斌對黨不忠、曾從國民黨出走到新黨，郝昨日接受廣播專訪時反嗆，當年自己是「穿草鞋出去打拚」，而不是留在李登輝主政的國民黨內「吃香喝辣」。
稱當年是「穿草鞋出去打拚」
郝還說，如果有人覺得當年他加入新黨，反對台獨，違反國民黨的核心價值理念，國民黨邀他重新入黨並參選台北市長，前主席馬英九與現任主席洪秀柱邀請他擔任副主席，並經全代會正式通過，當時為何都沒有提出質疑？他說，大家平時情誼深厚，現在卻又刀刀見骨，讓他無法接受。
郝指出，有人利用網路散播這方面的質疑，污衊他，但他當初離開國民黨，完全是因為前主席李登輝走向台獨，況且當年國民黨還有龐大資源，他沒有選擇留下來在黨內「吃香喝辣」，而是「穿草鞋出去打拚」。
郝龍斌評估五二○投票率大概會在六成左右，但單一候選人的得票率過半的機率幾乎為零，可望進入第二輪投票，因此，究竟是那兩位候選人進入二輪就很重要，而且第一輪最高票的人，不見得就會在第二輪獲勝，屆時會有很多合縱連橫的可能性。
郝龍斌並自認，如果進入第二輪投票，他是最有可能贏的候選人，因為他是最能獲得黨內各方支持的人選。
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