澄清質疑 吳敦義：尊重統、獨言論自由

2017-05-12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義曾表態「沒有必要」凸顯統一立場，在藍營網路圈發酵，成為反對者的攻擊目標，吳昨特別在競選總部召開記者會正式聲明，尊重統、獨不同的言論自由，才是自由社會公民的基本素養，他個人堅決反對台獨從未改變，人民要選擇居住在大陸或台灣，都是自由權利，都應受到尊重。

否認是「李登輝第二」

由於黨內有人質疑他是「李登輝第二」，吳敦義也特別強調，自己當年在高雄市長任內就以聖火宣示釣魚台主權，「那位『李先生』主張釣魚台是日本的，同我路線、觀念南轅北轍」，且當年擔任黨秘書長時，他還在二○○八年立委選舉中讓「李先生」原有十三席立委的台聯黨全部歸零，如今怎麼會變成「李先生第二」？

吳敦義四月廿七日接受網路媒體專訪時曾被問及，未來國民黨應否繼續突出對國家統一的立場？當時他明確表態「沒有必要」，理由是談統不切實際，但獨也不可能，「唯有和平最好」，還說如果想要被統，只要到福州、上海去住，就可以實現，「何必拖累二千三百萬同胞？」

吳昨則聲明，中華民國是自由社會，言論自由是基本權利，有人主張統一，有人主張獨立，都是言論自由範圍，雖然統、獨意見不同，但不代表彼此就是敵人，不必以霸凌與羞辱的方式，對待不同的意見，才是自由社會公民的基本素養，同時居住自由也是重要的基本人權，選擇住在大陸或住在台灣，都是自由權利，都應受到尊重。

他並重申自己一貫的三個主張：一、國民黨絕對不該改名；二、中華民國在兩岸的立場「九二共識、一中各表」從未改變；三、堅決反對台獨的立場始終堅定，從未改變。

吳接著說，網路上最近出現一些斷章取義的說法，好像他說過誰主張統一，就去大陸住，事實上並沒有這個事情。