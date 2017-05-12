孫文學校涉「柱」選 台大不借了

2017-05-12

台大：政黨活動禁入校園

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學政治系教授張亞中向台大校方租借場地，成立孫文學校，不料卻被踢爆疑似有涉入國民黨主席選舉情事，台大校方昨表示，經查確認張亞中把場地借給他人，已經違規，將收回使用權，至於張是否在學校從事政治活動，仍待釐清，但台大重申政黨活動不能進入台大校園的一貫立場。

被踢爆幫洪秀柱電話拜票

張亞中日前向台大校方申請場地，成立「孫文學校」，據稱目的是深耕中華文化、弘揚孫文思想、創造兩岸和合，卻遭踢爆有學生在裡面聽到有人使用電話幫尋求連任國民黨主席的洪秀柱拜票，疑似從事政治活動，遭質疑淪為洪秀柱的競選辦公室；台北市議員王威中、立委黃國書也都紛紛提出質詢，質疑張亞中及孫文學校是利用大學資源進行政治輔選動作。

教育部長潘文忠昨日答詢時指出，不清楚孫文學校事件實況，但校園不允許政治名義或相關活動，會請台大了解處理。

台大主任秘書林達德則表示，該場地是張亞中提出申請而租用的計畫辦公室，通過申請沒有多久，但經查發現，該場地有出借給他人使用的行為，已經違反相關規定，因此會將場地收回；至於其中是否有拜票、催票等政治行為，則仍待釐清，但林達德強調，政黨活動不能入校園，未來也會持續堅持。

租借人張亞中稱個人行為

張亞中昨則透過臉書專頁「孫文學校」發表澄清聲明，強調借用該場地是做為開放空間，供相關社團非營利借用，舉辦小型會議、座談會、讀書會、現代舞練習等，對於網路指幫洪秀柱電話拉票，是被借用時有人以電話跟朋友私下聊天，純屬個人行為。他並重申是向台大合法申請租借。