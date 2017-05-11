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亞協正名台日關係協會 17日揭牌

2017-05-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞東關係協會」正名為「台灣日本關係協會」，將於十七日舉行揭牌儀式。外交部長李大維昨在立法院外交國防委員會答詢時證實此事，並表示將邀請日本駐台最高層級人員、日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫出席。

將邀日本駐台代表沼田幹夫出席

日本台灣交流協會為了明確反映協會在台工作的實質內涵，自今年一月一日起，由「交流協會」更名為「日本台灣交流協會」；台灣「亞東關係協會」也以行動回應，三月初公開表示將正名為「台灣日本關係協會」，行政院也於三月底核定，然而亞協卻遲未舉辦正式揭牌儀典。

立法院外交國防委員會昨邀外交部等單位就世衛大會參與案進行報告，民進黨立委王定宇質詢時問及亞協更名揭牌儀式，是否已訂於五月十七日？李大維予以證實。至於將邀請哪些日方人員出席？李大維回答說，將邀請負責日本駐台的最高層級代表沼田幹夫出席。據了解，亞協會長邱義仁也將出席。

王定宇並說，外交工作時常是「能做不能說」，以至於外界有時誤解外交部什麼都沒有做，形同「被打悶棍」。王定宇建議外交部，辦理揭牌儀式時不必過於低調，因為是「進步的事情」，在不影響國家利益下，「該讓人民高興一下」；李大維也表示同意。

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  • 針對台灣未受WHO邀請，外交部長李大維10日出席立法院備詢，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    針對台灣未受WHO邀請，外交部長李大維10日出席立法院備詢，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 亞東關係協會 台灣日本關係協會 李大維 沼田幹夫 邱義仁
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標題：亞協正名台日關係協會 17日揭牌


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