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曾提對台三光政策 中國前副總理錢其琛病逝

2017-05-11

〔記者林良昇／綜合報導〕曾長期掌舵中國外交、港澳、涉台事務的中國國務院前副總理、前外交部長錢其琛五月九日在北京病逝。錢其琛曾對台灣提出「三光」政策，對台灣進行全面外交圍堵，影響中國外交體系甚深，而有「中國外交教父」之稱。

被稱「中國外交教父」

中國官媒新華社昨晚報導，中共第十四屆、十五屆中央政治局委員，前國務院副總理錢其琛因病於五月九日晚間在北京逝世，享壽九十歲。新華社稱其為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士、無產階級革命家、外交戰線的傑出領導人」。

錢其琛是上海嘉定人，於一九八八年至一九九八年擔任外交部長、一九九三年至一九九八年並為國務院副總理兼外長，卸任外長後，錢其琛續任國務院副總理至二○○三年，依然主導中國外交事務。錢長期執掌中國外交、港澳事務和對台工作，也被視為是中共政權在歷經六四天安門事件後，走出國際困境的關鍵人物。

錢其琛在香港主權轉移前，於一九九五年發表俗稱「錢七條」的「香港涉台問題基本原則與政策」，訂定台港既有的各種民間交流交往關係，包括經濟文化交流、人員往來等。

錢其琛主政下的中國外交部門遂行「把台灣的邦交國挖光、把台灣的國際政治生路堵光、把台灣與中共爭對等的籌碼擠光」的「三光」策略，利用鉅額金援及中國的聯合國常任理事國身分，威脅利誘，多方破壞我邦交關係，甚至揚言在二○○○年前將台灣邦交國數變為零，全面封殺台灣外交空間。

錢其琛卸下國務院副總理退休後，出版回憶錄「外交十記」，內容談到涉台外交兩次鬥爭：一次是前總統李登輝在一九九五年訪美，造成中美關係倒退；另一次則是法國軍售拉法葉艦及幻象戰機給台灣。

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  • 曾長期掌舵中國外交、港澳、涉台事務的中國國務院前副總理、前外交部長錢其琛五月九日在北京病逝。（美聯社檔案照）

    曾長期掌舵中國外交、港澳、涉台事務的中國國務院前副總理、前外交部長錢其琛五月九日在北京病逝。（美聯社檔案照）

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