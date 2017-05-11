尉官士官大缺員 軍方擬發補助留人

2017-05-11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交國防委員會今日邀請國防部針對基層尉官、士官招募情形進行專案報告，報告指出，國軍中、少尉等基層軍官編現僅五十四％，下士編現僅六十二％，均屬偏低，因此研擬多項配套措施提升編現，其中，國軍二○一五年起發放志願士兵留營慰助金成效顯著，已規劃將基層尉官、士官納入發給對象。

中少尉編現僅54％ 下士編現62％

根據國防部最新統計，國軍尉級軍官編制有兩萬一一七四員，現有志願役軍官一萬四七五六員，編現約七十％，但中、少尉軍官編現約五十四％。至於士官部分，編制為七萬二五七五員，現有志願役士官五萬七四六五員，編現約七十九％，其中，下士的編現約六十二％。

國防部的資料也顯示，二○一五年至今年，共有五七三三名軍官退伍，卻僅有二七二八名軍官任官，不足三○○五人。且基層戰鬥部隊志願役軍、士官編限約六十八％，均屬偏低。

國防部表示，未來將藉由「大學志願軍官訓練團（ＲＯＣＴ）」、加強招募訊息、拓展校園通路、初任軍官優先補充基層單位、鼓勵服役滿一年的志願役士兵轉服軍、士官、改善生活環境、加強輔導與證照培訓等多元管道，盼滿足人力需求。

留營慰助金 擬擴及基層軍官、士官

另外，國防部也表示，將繼續爭取軍人待遇調整，其中，二○一五年四月上路的志願士兵「留營慰助金」，至今已核發兩億○四五七萬元，讓士兵留營率自六十三．二％提升至七十三％，成效顯著，國防部也已規劃將基層軍官、士官納入發給對象，激勵留營。