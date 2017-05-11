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又抓到共諜 國台辦嗆台炒作

2017-05-11

〔記者林良昇／綜合報導〕陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康疑涉共諜案，中國國台辦發言人安峰山昨天被問到兩岸近期可以說是「諜影重重」時表示，他不了解相關情況，更質疑近一段時間以來，台灣反覆炒作此類議題，「不知用意何在」？

曾擔任過飛彈指揮部指揮官的謝嘉康，熟知我國飛彈系統機密，謝疑涉入共諜案，恐洩漏我飛彈陣地機密，引發關注，這也是近期繼中生共諜案後，我國再度發生的共諜案。

國台辦昨舉行例行記者會，安峰山被媒體詢問兩岸關係「諜影重重」時簡短回應，他稱不了解媒體所說的相關情況，更進一步質疑，近一段時間以來，台灣方面反覆炒作此類議題，「不知用意何在」？

此外，海巡署本月六日對違法越界的中國籍漁船執法，以震撼彈射傷兩名中國船員，安峰山昨說，台灣方面應立即嚴肅查處此事，儘快放人放船，杜絕此類事件再度發生，並強調要「將心比心」。

海巡署日前則強調，屬常態性執法作為，絕非所謂「無端抓扣」，未來仍將嚴正執法，陸委會則盼對岸強化宣導，約束漁民遵守台灣的規定。

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  • 違反國安法被傳訊的馬祖防衛部副指揮官謝嘉康少將，前晚經橋頭地檢署複訊後，以十萬元交保。（記者張忠義攝）

    違反國安法被傳訊的馬祖防衛部副指揮官謝嘉康少將，前晚經橋頭地檢署複訊後，以十萬元交保。（記者張忠義攝）

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