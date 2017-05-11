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公務員收禮上限 擬調至3600元

2017-05-11

〔記者謝君臨／台北報導〕現行「公務員廉政倫理規範」規定，公務員收禮的金額不得超過三千元，鑑於實施多年後，發現未充分考量區域城鄉差距等情，廉政署研擬將上限調升至三千六百元；全案完成訪查、討論等程序後，提報法務部、行政院審議。

此外，針對飲宴應酬、請託關說、演講撰稿等相關規定，也將一併研議檢討修正。

行政院上月間召開中央廉政委員會第十八次會議，廉政署提出「公務員廉政倫理規範研修方向及程序規劃」討論案報告，針對公務員受贈財物、飲宴應酬、請託關說，以及演講撰稿四部分研議檢討。

受贈財物部分，現行規定公務員因正常社交往來的送禮，可接受的金額最高為三千元，但綜觀美國、英國及日本等先進國家，規範約在六千元至一萬兩千元（換算為新台幣）間，廉政署依據國人婚喪喜慶習俗，研擬將禮金限制調升至三千六百元。目前已草擬出方案，將訪查公務員並邀集專家學者討論，再提報法務部、行政院審議。

此外，公務員因公參加飲宴應酬，依規定須事前簽報長官，並知會政風機構，但機關首長公務行程多已公開化，且「公務員廉政倫理規範」與「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」規定就請託關說的定義不一，還有公務員出席演講、座談會等活動，費用支領每小時不得超過五千元，此情恐影響或限制專業人士出席活動意願，均有檢討修改必要。

廉政署指出，將先由相關機關研商及學者、各部會討論，並訪詢公務員及民眾，預計最快九月底提報法務部、行政院審議。

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  • 廉政署防貪組長劉廣基表示，公務員限收3000元禮金部分，研擬調升至3600元。（記者謝君臨攝）

    廉政署防貪組長劉廣基表示，公務員限收3000元禮金部分，研擬調升至3600元。（記者謝君臨攝）

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