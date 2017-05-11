段宜康︰支持公教月退樓地板22K
全教產質疑段母也領18％
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會接連完成審查公、教人員年改草案，全國教育產業總工會秘書長劉亞平昨表示，若民進黨員願捐出已領十八％優存，他就比照辦理。民進黨立委段宜康反諷，將支持比三萬一六○元更低的二萬二二○八元作為樓地板。
全教產昨召開記者會抨擊，段宜康主導將年改結餘全數挹注回退撫基金的責任，從各級政府改為中央政府。在場媒體反問，包括陳學聖、蔣萬安等國民黨立委，均提案將已退者的所得替代率，在十年內降至七十％，僅鄭天財版一毛不砍，全教產是否仍堅持不溯既往、已退者不能砍？
監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南表示，可接受十八％優存歸零；且全教產自去年起就提出改革主張，沒有反改革。但避談是否能接受砍除已退者所得替代率。
北教產理事長李惠蘭坦言，自己提早退休，月領七萬元不到，絕非外界所說的八、九萬元；公保養老金也才七十萬元，等於每個月的十八％優存為一萬元。她強調，領多少要看是什麼條件；例如大家都說年輕勞工月領二十二Ｋ，但工作卅年的勞工會只有這個薪水嗎？
劉亞平︰民進黨員捐18％ 我也全捐
甫於年初退休的全教產秘書長劉亞平質疑，段宜康的媽媽已領多少年的十八％優存？現在才說良心不安。他強調，只要民進黨員捐出已領的十八％，且經會計師公證，他自己的也全數捐出。但至於他的十八％額度有多少，劉則宣稱不知。
段宜康回應指出，媽媽是純舊制，月退為三萬五六九二元，加上公保養老給付的十八％優存，共約四．二萬元。
段安慰劉︰你怎麼砍都比地板高
他反諷，為了回應劉亞平從今年二月一日退休後，專心反抗年金改革，他願改而支持時代力量黨團「全國每人可支配所得中位數」的樓地板；如此一來，他媽媽在被砍完十八％之後，可能再被砍到不足三萬元，「還是要連同已故岳父生前領取的十八％也都要追繳？」
他最後並且「安慰」劉亞平不必擔心，因不管怎麼砍，劉的退休金還是會比樓地板高出很多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 明年起全面禁用致癌石綿
- 合歡山杜鵑花季塞爆 啟動交管
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Second suspect investigated in spy case
- 索爾女友回歸《雷神3》？ 導演PO照這樣說
- 衛星定位追蹤 衛星定位追蹤
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 斗南大業路 數百公尺排水溝不見了
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 全國首例 礁溪溫泉蔬菜獲有機認證
- 健康充電站─糖尿病講座
- 〈致青春．老獅F4〉嘟福餅綱的總和 114歲戰今夜
- 兩隊力阻沃爾矮湯 誰見效今揭曉
- 談標購與徵收 柯︰被強暴比被誘姦便宜
- 去年核准136件新藥 「抗癌」藥最多
- 高雄》候車亭「不友善身障」 逐年改善
- 抗議「調降非自住房屋稅」 竹縣民靜坐
- Burberry花心思 討好媽咪
- 中港「債券通」可望7/1前公布 市場看衰 投資人沒興趣
- 睡醒後陰毛被剃光 男控女友「暴行」
- 防山難失溫 北科大設計急救包
- 前故宮院長告林佳龍 二審又敗訴
- 父逝夫亡 截肢婦為3子站起來
- 李東健空中放閃 靠這招追到小2歲妻
- 竊盜破案率逾9成5 桃市議員質疑美化
- 運動時罩「蚊帳」 市府防治挨轟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese officials ready to work from WHA sidelines
- 爛醉吞魚刺拖3天 「腸穿孔」險喪命
- 家事多是女生做 桃市長盼兩性平等
- 電梯沒使照 羅東鎮圖仁愛館入厝喊卡
- 大台北、中南部高溫34度 明鋒面來襲
- 〈致青春．不老強投〉開心10週年 大餅從沒想放棄
- 吳欣盈未提名董事 新光金接班恐生變
- 「墾丁七號」赤腹鷹成功繫放 全球創舉再進一步
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 小黑蚊大擴散 北市山邊水湄全淪陷
- 北影說謊風波落幕 《上岸的魚》撤展和解
- 雄監挾持案懲戒出爐／典獄長陳世志連降二級
標題：段宜康︰支持公教月退樓地板22K
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email