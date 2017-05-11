段宜康︰支持公教月退樓地板22K

2017-05-11

全教產質疑段母也領18％

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會接連完成審查公、教人員年改草案，全國教育產業總工會秘書長劉亞平昨表示，若民進黨員願捐出已領十八％優存，他就比照辦理。民進黨立委段宜康反諷，將支持比三萬一六○元更低的二萬二二○八元作為樓地板。

全教產昨召開記者會抨擊，段宜康主導將年改結餘全數挹注回退撫基金的責任，從各級政府改為中央政府。在場媒體反問，包括陳學聖、蔣萬安等國民黨立委，均提案將已退者的所得替代率，在十年內降至七十％，僅鄭天財版一毛不砍，全教產是否仍堅持不溯既往、已退者不能砍？

監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南表示，可接受十八％優存歸零；且全教產自去年起就提出改革主張，沒有反改革。但避談是否能接受砍除已退者所得替代率。

北教產理事長李惠蘭坦言，自己提早退休，月領七萬元不到，絕非外界所說的八、九萬元；公保養老金也才七十萬元，等於每個月的十八％優存為一萬元。她強調，領多少要看是什麼條件；例如大家都說年輕勞工月領二十二Ｋ，但工作卅年的勞工會只有這個薪水嗎？

劉亞平︰民進黨員捐18％ 我也全捐

甫於年初退休的全教產秘書長劉亞平質疑，段宜康的媽媽已領多少年的十八％優存？現在才說良心不安。他強調，只要民進黨員捐出已領的十八％，且經會計師公證，他自己的也全數捐出。但至於他的十八％額度有多少，劉則宣稱不知。

段宜康回應指出，媽媽是純舊制，月退為三萬五六九二元，加上公保養老給付的十八％優存，共約四．二萬元。

段安慰劉︰你怎麼砍都比地板高

他反諷，為了回應劉亞平從今年二月一日退休後，專心反抗年金改革，他願改而支持時代力量黨團「全國每人可支配所得中位數」的樓地板；如此一來，他媽媽在被砍完十八％之後，可能再被砍到不足三萬元，「還是要連同已故岳父生前領取的十八％也都要追繳？」

他最後並且「安慰」劉亞平不必擔心，因不管怎麼砍，劉的退休金還是會比樓地板高出很多。