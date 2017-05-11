《國民黨主席參選人辯論會》吳諷忠誠度 郝酸「夾槍帶棍」
〔記者鄭鴻達、施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉昨舉行電視辯論會，黨主席候選人吳敦義強調自己不會背叛國民黨，也不曾到民進黨政府做官，間接質疑另一位黨主席候選人郝龍斌對國民黨的忠誠度；郝則回說，很多人平常看起來情誼深厚，但一到選舉就「夾槍帶棍」，這樣如何團結。
相互提問時，吳敦義直接回應郝龍斌先前提出的「洪秀柱續任本土票會不會出走？吳敦義當選深藍會不會出走？」吳指出，擔任黨主席深藍絕不會出走，他是忠貞黨員、反台獨，在二○○○年總統大選時還婉拒擔任宋楚瑜副手的邀請。
吳敦義也強調，他不曾到民進黨政府做官，更不會背叛中國國民黨及中華民國，他若當主席，不管淺藍、深藍，都會高度肯定他的堅持。似乎是暗諷郝龍斌曾任扁政府環保署長及曾加入新黨。
對於吳敦義說法，郝龍斌表示，聽到吳的質疑「他有點難過」，強調馬英九、朱立倫及洪秀柱擔任主席時都曾找他當副手，更獲黨全代會通過，很多人平常看起來情誼深厚，但一到選舉就「夾槍帶棍」，這樣如何團結，但他不會迴避。
在辯論會中，郝龍斌並要求五位競爭對手共同簽署「團結承諾書」，一起承諾不做負面文宣，二○一八能一致對外。會後六人都完成簽署。
潘維剛則重申，如果當選黨主席，二○一八選舉時六都沒有贏回三都，就會辭職負責，要求競選對手也做出承諾。
吳敦義強調，不只有六都，還有其他縣市及鄉鎮市級的選舉，他一定會拿出最好的成績，為二○二○大選打下基礎。
郝龍斌則說，不只要拿下兩都，且總得票數要比二○一六年增加，並贏得二○二○。
洪秀柱表示要贏多少席，「大家一起討論」；隨後又補一句「我隨時不高興，都可以下台」。
詹啟賢則質疑，二○一八選舉與二○二○選舉僅相隔十二個月，如果黨主席二○一八請辭，國民黨要補選，哪還有時間去找總統候選人？
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標題：《國民黨主席參選人辯論會》吳諷忠誠度 郝酸「夾槍帶棍」
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