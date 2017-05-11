《國民黨主席參選人辯論會》兩岸議題交鋒 和平協議vs.九二共識
〔記者施曉光、鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席候選人昨舉行電視辯論會，部分候選人在兩岸議題上出現不同調現象。洪秀柱、詹啟賢同聲主張應該推動簽署兩岸和平協議的可能性，郝龍斌則質疑和平協議在現實上沒有可能性，至於吳敦義則重申維持前總統馬英九時代「一中各表、九二共識」，「不統、不獨、不武」的立場。
對於提問人詢問，如果未來中共與民進黨妥協，出現互動新模式，國民黨在兩岸問題上將有何新定位或作法？首先答覆的洪秀柱表示，即便未來民、共妥協，國民黨去年九月已經通過新的政綱，主張在中華民國憲法基礎上以和平政綱，對付民進黨的台獨黨綱，終結兩岸敵對，開展和平關係的作法，也只有國民黨才能結束兩岸敵對關係。
不過，隨即發言的郝龍斌立即反嗆，國民黨不但要在黨內有共識，也要尋求全民的共識，因此在兩岸政策絕對不能莽動。他質疑洪秀柱曾經提及的「一中同表」，難道在對岸可能接受「一中」就是中華民國嗎？而且兩岸要簽署「和平協議」，在現實上也是不可能的。他說，國民黨既然在兩岸問題上是強項，就不應該輕言改變，更不該引起爭議。
不過，當初與洪秀柱一起推動「和平政綱」的詹啟賢說，「九二共識、一中各表」並非一成不變，兩岸與國際關係是動態平衡的過程，台灣必須在此基礎上尋找繼續穩定兩岸和平繁榮，並探討在中華民國憲法下簽署兩岸和平協議的可能性。他認為這值得努力、思考與討論，雖然並非一夕可成，但應該向前邁進。
吳敦義則說，所謂「九二共識」就是兩岸都堅持一個中國原則，但對於含意雙方同意以口頭方式做不同的表述，這是馬八年任內維持兩岸和平穩定的重要基礎，至於另一個基礎則是在中華民國的憲法架構下，兩岸維持不統、不獨、不武的現狀。
吳敦義表示，自己主張兩岸和平發展、反對台獨，但也不贊成現階段談統一，兩岸未來若有所改變，時機成熟，才有機會談所謂的和平協議。
韓國瑜表示，兩岸交流不應該是國民黨的專利，如果民、共兩黨有互動交往，他樂觀其成，因為這代表民進黨已經放棄台獨黨綱；潘維剛則呼籲蔡英文總統在五二○時勇敢承認「九二共識」。
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標題：《國民黨主席參選人辯論會》兩岸議題交鋒 和平協議vs.九二共識
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