蔡執政週年成績 社團只給前瞻10分

2017-05-11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕社會民主黨昨邀請年金、勞工、原住民、前瞻計畫、婚姻平權等議題的專家舉辦論壇，為屆滿執政一週年的蔡政府進行評分並提建議。社民黨召集人范雲表示，這五大議題蔡政府的平均分數是四十四分，表現不及格，其中婚姻平權獲六十五分最高，前瞻只獲十分最低，勞工政策則是五十九分，差一分及格。期盼政府能聽到民間的意見，在未來的三年中落實改革。

社民黨政策委員會召集人陳尚志給年金改革五十一分。他認為，就改革幅度而言，本次年金改革固然在軍公教退休所得趨向合理化，卻忽略勞保與國保上百萬的民眾將面臨老年貧窮的事實。

原轉小教室召集人馬躍．比吼（Mayaw Biho），對原住民政策打卅八分。他說，蔡英文先前的道歉文寫得很好，但卻沒有落實。

經濟民主連合發言人許博任評價前瞻基礎建設計畫是十分。許博任認為，台灣公共支出長期偏低，民間團體不會反對擴大公共支出。但重點是預算到底要怎麼花，現在根本毫無遊戲規則可言，所以蔡政府應該把前瞻的考卷拿回去重寫，而不是一直賴在考場。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸給勞工政策五十九分。陳建議，面對資本家不斷要求放寬勞基法的限制，不應放寬加班上限、擴大變形工時與責任制。

婚姻平權議題，台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔給蔡政府六十五分。她表示，單看法務部的態度與作為，簡直就是護家盟，但立法院還是有不少支持的委員，因有這些委員的努力，蔡政府在婚姻平權上才勉強及格。