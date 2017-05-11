前瞻標準不一？林全、朱立倫 針鋒相對
〔記者翁聿煌、李欣芳、賴筱桐／綜合報導〕行政院長林全、新北市長朱立倫昨天上午共同出席烏來彩虹橋通車典禮，媒體關注焦點集中在「前瞻計畫」上，朱立倫批評行政院「前瞻計畫」標準不一，有些沒有納入環評或財務計畫也在計畫當中，「卻對新北市用最嚴格的標準」；林全回應，前瞻是規劃未來投資，沒放進來的不代表沒有，「我們還有年度預算」。朱立倫說，行政院說前瞻的門已關，他要用「人民的力量讓行政院把門打開！」
政院、新北市府 隔空交火
行政院和新北市政府最近為「前瞻計畫」你來我往、吵得不可開交。行政院發言人徐國勇昨反批新北市在前瞻計畫已獲列入三五七．九二億元特別預算，朱所謂「為什麼新北市沒有？」是子虛烏有的指控。
新北市政府發言人張其強表示，「行政院劃錯重點了」，地方首長當然要爭取建設，但舉債八千八百多億元的特別預算，能否有效提升台灣競爭力，是否具備前瞻效益？中央要有一致性審查標準，資訊公開透明。他強調，「不管門是不是關了，各縣市應該都是同一個門，不應該有任何旁門左道」。
林全和朱立倫兩人昨天碰面，台前兩人行禮如儀，台下接受訪問時卻針鋒相對、互不相讓。面對媒體提問時，林全說前瞻基礎建設本來就是在規劃未來投資，所以只要是重要的，未來工程和環評困難度不高，都應納入考慮，政策規劃目的就是希望把重要的部分拉進來，所以檢視現在前瞻基礎建設裡的項目，不僅考量可行性，還有合理性、必要性和優先性，「不需要用一個統一標準來說明哪個應該放進來、哪個不該放進來」。
林全說，現在很多批評認為，那些已經有可行性和環評通過的為何沒放進來？第一，沒有放進來不代表全部都沒有，就算可行性已通過，只代表工程上可行，但還是有很多問題，比如新北市提到的民生汐止線，台北市政府就有很多意見，因為要拆很多房子。
朱立倫受訪時指出，新北市提「前瞻計畫」軌道建設項目共有八項，均通過可行性評估和財務規劃，就算其中有兩條還有些小問題，「那其他六條為何沒納入？」希望行政院「不要有政黨之私」，行政院說「前瞻計畫」門已關，他要用「人民的力量讓行政院把門打開！」
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