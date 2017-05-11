郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
2017-05-11
〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌日前發起反行政院前瞻基礎建設連署活動，並指在中南部做軌道建設沒有意義，高雄市長陳菊昨反嗆，中央政府在新北、台北投資軌道一兆兩千億元，郝龍斌站在「天龍國」這樣講，有一點歧視南部，這是「飽漢不知餓漢飢」，她絕不接受，如果郝龍斌要領導國民黨，令人很擔心。
行政院發言人徐國勇也反擊說，郝先生說軌道建設在中南部沒有意義，而其同黨好友市長（指新北市長朱立倫）卻搶著要三環三線。
郝龍斌昨在臉書上以「郝龍斌告訴您，八千八百億可以為年輕人做什麼！」為題發文。他前天受訪時也質疑行政院說，三環三線已經有完整的評估，準備要實施，現在沒有足夠的經費，而拿去做沒有意義的中南部軌道運輸，真正了解軌道運輸就知道，軌道運輸只有在北北基才有經濟效益。
徐國勇在臉書上舉前總統蔣經國說過的故事為例反擊說，蔣經國說：小時候祖母給他兩個銅板、兩個碗要買醬油跟醋，這錢該怎麼用？奸商的腦袋就是不一樣。「你拿醬油的錢去買醋、買醋的錢去買醬油，這就不對了！」
徐國勇說，把建設的錢拿去做非建設，是不對了。 把資本門的錢拿去經常門，那錯的更多了！
行政院政務委員張景森也在臉書上批郝龍斌說，如果中南部軌道建設沒意義，「你老爸（郝柏村）為什麼在『六年國建』中列入規劃高雄、台中、台南、桃園、新竹都會區大眾捷運系統路網？」這些建設一拖再拖原因今天終於真相大白，「原來那是你們用來騙人的，在你們內心深處就是：中南部的建設沒有意義」。
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