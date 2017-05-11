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民進黨縣市長挺前瞻 籲國民黨停止杯葛

2017-05-11

〔記者蘇芳禾、楊淳卉、林良昇、鄭鴻達／台北報導〕立法院經濟等委員會今繼續聯審「前瞻基礎建設特別條例草案」，預料國民黨仍將採取杯葛議事的策略，高雄市長陳菊昨率民進黨直轄市長在黨中央召開記者會，呼籲國民黨傾聽各地民意，立法院應儘速聚焦討論並順利審議。但國民黨團仍嗆，今天還是要衝撞，前瞻條例「不公不義」，不去衝撞是「有虧職守」。

蔡下令 行政立法分進合擊

為推進審查進度，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨於中常會下達動員令，要執政團隊所有成員，共同展現推動的決心，並且拿出具體行動。除了行政院持續向社會說明前瞻基礎建設計畫的必要性，立院黨團應盡全力通過法案和預算，所有成員必須接受黨團指揮，縣市政府和各地黨公職，也必須協助向基層選民溝通，積極爭取民意最大的支持。

總統指出，台灣的每個地方，縣市長和公職不分藍綠，都希望爭取更多基礎建設的經費，提升在地的生活品質。過去幾週，國民黨在立法院杯葛，令人不解。「我們也從來沒聽到國民黨說清楚，他們究竟反對前瞻計畫中的哪一項建設？」

在總統下達指示後，行政、立法、地方政府也將「分進合擊」，昨先由民進黨執政縣市首長將聯合聲明放上臉書；在中常會後，由陳菊領軍，率台南市長賴清德、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦召開記者會，呼籲國民黨停止杯葛。今天開始，立院民進黨團、民進黨執政縣市議會也都會有相關動作，反擊國民黨杯葛拖延。

陳菊昨說，呼籲各政黨派都能夠以人民為念，停止非理性抗爭、杯葛，實質審議，讓該條例草案趕快通過。賴清德也說，國民黨應該體認在台灣困難的時候，特別是中國極力打壓台灣的時候，不應讓台灣分歧如此大。

林佳龍指出，中部縣市包括台中、彰化、南投、苗栗等四縣市不分藍綠首長，都共同支持前瞻建設。在水資源的部分，不分藍綠立委都一致支持，不知道為什麼到立法院就反對，網路上被批評，這些人又開記者會說支持。鄭文燦也說，不同黨的立委在地方都說支持，不知道為什麼，到立法院都變成另一張臉。

對於今日經委會的聯審，民進黨團書記長李俊俋受訪表示，會按照程序來「推一條算一條」，絕不會讓議事空轉就結束。

國民黨團︰今天還是要衝撞

但國民黨團總召廖國棟說，今天還是要衝撞，黨團共同想法是前瞻條例「不公不義」，不去衝撞是「有虧職守」。廖並說，蔡總統剩下三年任期，前瞻條例草案卻編八年預算，但國民黨團願讓步，減半成四年預算，萬一有需要經過立院同意可延長，這樣「合情合理」。

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  • 高雄市長陳菊（右二）昨率領台南市長賴清德（左二）、台中市長林佳龍（左一）、桃園市長鄭文燦（右一）召開記者會，呼籲國民黨停止杯葛前瞻條例。（記者廖振輝攝）

    高雄市長陳菊（右二）昨率領台南市長賴清德（左二）、台中市長林佳龍（左一）、桃園市長鄭文燦（右一）召開記者會，呼籲國民黨停止杯葛前瞻條例。（記者廖振輝攝）

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