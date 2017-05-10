中科院土國參展 雄三弓三受矚目
〔記者羅添斌／台北報導〕中科院接連參與多個國際防衛展，獲得國際重視及好評，本月乘勝追擊，首度受邀參與五月九日至五月十二日於土耳其伊斯坦堡舉行的第十三屆國際軍事防衛展，中科院將展出包括雄風三型、天弓三及海劍二飛彈在內的四十三項武器裝備。
展現台灣高科技軍品技術
中科院昨天指出，中科院除以成熟國防能量捍衛台灣區域安全，此次參展將觸角延伸至歐亞交界地區，精選四十三項武器系統、次系統與精密模組，向國際客戶展現各項高科技產品技術能力。
中科院說，以航空器為例，推薦中科院各型無人載具及防禦系統，此是本院參與軍機研製，所累積完善機體結構、發動機、模擬及實兵演訓的寶貴經驗所開發的系統；有關海事裝備展品，為自製新一代艦艇所需自動化、系統整合及戰損評估之關鍵能量；中科院的展品重點還包括通訊、電戰及光電產品等，均植基於中科院核心價值、技術、產品與服務。
參展品項方面，包括飛彈、火箭武器系統、引信：包括陸基型地對空飛彈、短程紅外線導引飛彈、中程防空飛彈、超音速及次音速反艦飛彈、車載低空防禦系統；各式火箭系統，例如多管火箭系統、灘岸防禦火箭、肩射型反裝甲火箭、空射型二．七五吋火箭、四○公釐高爆穿甲槍榴彈引信等。
無人載具及其防禦系統：無人靶船、紅雀無人飛行載具、中翔戰術無人機、大型無人機、靶機、無人機防禦系統、無人機電子偵蒐與干擾系統等。
海事系統：海岸監控系統、反登陸水雷、海用雷射預警系統、指管操控台、水下警監系統。
觀測系統：熱影像觀測系統、光電追蹤系統、日夜監偵系統。
指管與資通裝備：多頻段干擾彈及多載台自動防禦系統、行動衛星通信車、敵我識別系統、網路安全系統等。
先進電子與雷達系統：相列雷達車、機動防空相列雷達。
其它：多頻譜偽裝網、雲豹甲車、沱江艦、雷射陀螺儀、動力調諧陀螺儀、光纖陀螺儀、縮裝型導航儀、電液伺服閥等。
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