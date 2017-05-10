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漢光澎湖預演 反登陸戰場成景點

2017-05-10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國軍年度實彈射擊演練漢光卅三號演習，昨天在澎湖山水海灘進行首場實兵實彈預演，陸海空三軍精銳盡出，吸引許多民眾及遊客前往參觀。

山水海灘搶灘引注目

漢光卅三號演習即將在廿五日登場，蔡英文總統將抵澎巡視。昨日與十六日都將進行實兵預演。昨日反登陸作戰，由海軍陸戰隊搭乘AAV7兩棲突擊車從兩棲登陸艦中下水，直接登陸山水海灘，由國人自製穿浪雙船體的沱江軍艦也將首次參與漢光演習，並配合兩棲登陸艦搭載陸戰營模擬「登陸作戰」戰場景況。

卅三號演習25日登場

陸軍各型直升機包括AH-64E阿帕契攻擊直升機及雷霆二千多管火箭等各式火砲，聯合空軍F-16及IDF戰機實施「聯合反登陸作戰」實彈操演。

國防部配合漢光卅三號演習，十日、十三日、十四日、十七日等四天，每天上午九至十二時在湖西太武營區舉辦國軍新式武器展示，開放參觀阿帕契直升機、黑鷹直升機、眼鏡蛇直升機、一五五榴砲、兩棲連潛水裝備、偵蒐機器人、標槍、刺針飛彈等。

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  • 國軍漢光卅三號演習，昨天在澎湖山水海灘進行首場實兵實彈預演，陸海空三軍精銳盡出；圖為AAV7兩棲突擊車發射煙幕彈，在煙幕的掩護下進行搶灘。（記者劉禹慶攝）

    國軍漢光卅三號演習，昨天在澎湖山水海灘進行首場實兵實彈預演，陸海空三軍精銳盡出；圖為AAV7兩棲突擊車發射煙幕彈，在煙幕的掩護下進行搶灘。（記者劉禹慶攝）

  • 國軍漢光卅三號演習，昨天在澎湖山水海灘進行首場實兵實彈預演，陸海空三軍精銳盡出；圖為陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車在火力掩護下搶灘，並迅速進入海灘後方集結。（記者劉禹慶攝）

    國軍漢光卅三號演習，昨天在澎湖山水海灘進行首場實兵實彈預演，陸海空三軍精銳盡出；圖為陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車在火力掩護下搶灘，並迅速進入海灘後方集結。（記者劉禹慶攝）

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