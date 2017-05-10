中國吸收共諜：撒錢、色誘、抓把柄

2017-05-10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕曾任飛指部指揮官的馬防部副指揮官謝嘉康疑涉洩漏情資遭偵訊，對於國軍近年發生多起共諜案，國防部曾研判，依國軍官兵近幾年淪「共諜」的案例，中國藉由「抓把柄、撒大錢、用美色」等手段吸收共諜，陸軍少將羅賢哲就是在駐外期間，被中國情報人員拍攝不雅照，藉此脅迫利誘其洩密，返台後被處無期徒刑，至今仍身陷囹圄。

中國吸收我國軍人為共諜的途徑與方式，國防部發言人陳中吉曾指出，近期共諜案共同趨勢，就是對方藉由「抓把柄、撒大錢、用美色」等方式，並讓我國過了管制期程的退役人員，成了被吸收目標，同時透過過去的的學長、學弟關係刺探。

而近年共諜案中，影響最大為出事時仍擔任陸軍司令部通信電子資訊處少將處長的羅賢哲。羅在二○○二年至二○○五年擔任駐泰國武官期間，被中國情報人員設局色誘、拍攝不雅照，中國情報人員藉此威脅羅，導致羅洩漏美國對台軍售機密「博勝案」給中國。此案曝光後，羅賢哲在二○一二年被法院判處無期徒刑定讞。

此外，海軍退役中將柯政盛二○○三年被中國吸收，並洩密給中國情報單位，二○一二年全案曝光，二○一五年柯被依「國安法」判處一年二月徒刑定讞；陸軍退役少將許乃權在二○○八年和中國解放軍軍官鎮小江搭上線，許還引薦昔日部屬供鎮吸收發展間諜組織，二○一四年遭我國檢調收押起訴，二○一六年被依「國安法」判處兩年十月徒刑定讞。

為防範現役軍人淪為共諜，國防部將近幾年共諜案的破案經過、事由、肇因等製作成影片，叮嚀官兵應恪盡軍人職責，也讓官兵和其眷屬對於國安有高度警覺和共識。

此外，立法院在去年十一月三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，增訂現役、退役軍人如洩漏機密，觸犯「國家安全法」、「國家機密保護法」等罪，將視刑責輕重，剝奪其全數或部分退休俸，藉此警告國軍官兵勿以身試法。