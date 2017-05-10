飛彈情資若外洩 恐損台美互信
記者涂鉅旻／特稿
現隸屬空軍的防空飛彈指揮部，部署鷹式飛彈、天弓飛彈、愛國者飛彈等各式防空軍備，肩負我國陸基飛彈空防重任。不過，飛指部前任指揮官疑捲入洩密、共諜疑雲，除凸顯國軍「保密防諜」工作仍有加強空間外，如中國因此取得愛國者飛彈等重要情資，更可能使我國飛彈防禦網戰力打折，甚至讓台、美雙方互信基礎產生裂痕。
飛指部 肩負陸基飛彈防空重任
陸軍在一九五九年取得「勝利女神飛彈」後，逐步擴編防空飛彈部隊，一九七九年成立「陸軍防空飛彈指揮部」，也在一九九三年起，陸續取得天弓飛彈、愛國者飛彈，鞏固我國空防，二○○四年納編原隸屬海軍的「海鋒大隊」後，改制為「國防部參謀本部飛彈司令部」。
之後，飛彈司令部經歷數次隸屬單位變更。軍方在二○○六年將防空、制海單位移編給空、海軍，另組成「防空砲兵司令部」，由空軍管轄，二○一二年又將中、高防空飛彈部隊移編至「國防部參謀本部防空飛彈指揮部」，直到今年三月，飛指部才又重回空軍司令部管轄。
防空飛彈指揮部的指揮官為少將缺，下轄三個作戰群、一個防空管制中心，但國防部有意重新打造我國「飛彈軍」，推動空軍飛指部、防砲部整併，並將指揮官位階提升至中將。
由於飛指部擁有天弓三型飛彈、愛國者三型飛彈等尖端軍備，相關人才亦被視為瑰寶，為避免他國竊取情資，國軍進行相關演訓時，皆相當嚴謹，只要中國海、空軍監測單位，在我國飛彈實彈射擊訓練時接近，演訓一律喊「卡」。我國愛國者飛彈部隊去年七月，更遠赴美國白沙飛彈測試場進行實彈射擊，可見軍方對此的重視程度。
將官涉共諜 凸顯敵我意識不明
雖此案真相仍在司法調查階段，是否涉及共諜，有待進一步釐清，但在國軍三令五申要求落實「保密防諜」工作，屢被不守法的個案重創士氣，凸顯的是宣教不夠、法規太寬鬆、敵我意識不明等問題，必須深入檢討。
更令人擔憂者，如愛國者飛彈情資不幸落入中國手裡，後果恐不堪設想，不僅該軍備擁有國人人自危，研製該軍備的美國，是否對我國的信任大打折扣，甚至影響未來對我軍售態度？此案的影響才正要開始。
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