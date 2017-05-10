33眾議員致函川普︰速簽美台自貿協定
2017-05-10
〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕美台商會今天在新聞稿指出，卅三位眾議員今年三月曾聯名致函給川普總統，主張美國應該將美台經濟合作當成美國亞太貿易政策的中流砥柱，美國貿易代表應優先考慮洽簽美台自貿協定；美台商會呼應這項主張。
美台商會呼應︰樂見國會拓展對台承諾
不過，川普三月卅一日簽署的一項行政命令，要求商務部與貿易代表署統合其他政府單位，針對與美國有重大貿易順差的國家進行調查，檢視順差的原因以及貿易夥伴是否有不公平競爭手段，並提出一份綜合報告，台灣也在榜單上。
國際貿易管理局（ＩＴＡ）最近已發出公告，接受美國各界在五月十日前提出書面意見，並於五月十八日上午在商務部舉行聽證會。與美國在貨品貿易上有重要順差而被調查的國家包括中國、加拿大、歐盟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、瑞士、台灣、泰國與越南。
包括眾院外委會亞太小組主席游何、眾議員夏波與羅拉巴等卅三位議員在給川普的信中主張，川普政府應盡速派貿易代表訪台，與台灣展開自貿協定談判。
他們表示，推廣美台商業連結已經寫在「台灣關係法」之中，而且台灣是全球第廿一大經濟體，美國第十大貿易夥伴，也是美國重要市場與安全夥伴。他們強調，台灣是全球電子產業的樞紐，在全球供應鏈的安全中扮演關鍵角色。信中也認為，一個強調美台自貿協定的美國亞太經濟戰略，能夠擴展美國的經濟利益與經濟目標。
美台商會會長韓儒伯在新聞稿中表示，商會樂見美國國會對拓展美台經濟、貿易與商業關係的承諾。商會呼應國會的主張，敦促川普政府將美台自貿協定列入優先考量，他們相信這是互利的行動。
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