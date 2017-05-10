拒撤回前瞻 政院︰可增少子化、食安項目

2017-05-10

國民黨續杯葛 蔡其昌︰太離譜

〔記者鄭鴻達、楊淳卉、彭琬馨、李欣芳／台北報導〕為反對前瞻基礎建設特別條例草案，國民黨團昨持續杯葛立法院院會。民進黨團幹部昨為此赴行政院與院長林全溝通尋求解套，黨團書記長李俊俋會後說，以政院立場，國民黨團要求退回前瞻條例、預算改編等都不可能；但可以考慮調整大項目，包括要不要加入少子化、食安的項目。

據轉述，林全說，國民黨立委即使要刪前瞻基建特別預算，也應講出具體項目，而不是要政院退回特別條例，盼持續溝通，儘速在立院通過特別條例草案。

國民黨︰軌道建設應調整修正

國民黨團書記長王育敏表示，四年一任的總統不應編八年預算，黨團主張年限與預算減半為四年及四四○○億元，被批評最多的軌道建設應調整修正，執政黨卻僅針對少子化、食安等項目回應，該刪的都沒動，若委員會繼續審查，他們就會變橡皮圖章，國民黨團及社會各界都無法接受。

國民黨團昨持續在院會採取杯葛行動，導致立院再度空轉。主持院會的立法院副院長蔡其昌動怒批「國民黨太離譜！」也質疑國民黨團策略「實在很奇怪」。

立法院經濟委員會明（週四）再度排審前瞻條例草案，將由民進黨立委高志鵬擔任會議主席，國民黨團預料會持續杯葛。李俊俋表示，前瞻條例審查拖這麼久，黨團內也有情緒，認為到底要忍國民黨多久，按照現在進度，一定會拖到五月卅一日法定會期結束後，加開臨時會處理。

時代力量黨團昨召開記者會，主張邀林全赴立法院說明。時力並提出「強化基礎建設特別條例草案」，計畫所需經費應以四年為一期，分兩期以特別預算辦理，每期經費上限為四四五○億元，逐年編列預算。