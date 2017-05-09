近500日人與會 台日追思八田與一

2017-05-09

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕烏山頭水庫之父八田與一忌日追思會昨日順利舉行，台、日各界大批人士出席，日方更是大陣仗近五百人來台與會，向修復完成的八田與一銅像獻花致意，氣氛肅穆隆重。

追思會開始之前，來自日本的八田與一家屬與友人，人手一枝白色菊花走至八田與一銅像前獻花，並仔細端詳修復後的銅像。追思會先由台、日法師誦經，再由八田技師遺族進行家祭。

農委會主委林聰賢代表蔡英文總統與行政院長林全出席追思會。台南市長賴清德表示，今年追思活動順利舉辦、規模更甚以往，代表蓄意破壞銅像者的企圖沒有成功，台、日的友誼更為堅固。

八田與一故鄉金澤市組龐大訪問團參加追思會，市長山野之義表示，未來將會持續推動金澤市年輕一輩與台南的交流。