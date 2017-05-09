| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

近500日人與會 台日追思八田與一

2017-05-09

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕烏山頭水庫之父八田與一忌日追思會昨日順利舉行，台、日各界大批人士出席，日方更是大陣仗近五百人來台與會，向修復完成的八田與一銅像獻花致意，氣氛肅穆隆重。

追思會開始之前，來自日本的八田與一家屬與友人，人手一枝白色菊花走至八田與一銅像前獻花，並仔細端詳修復後的銅像。追思會先由台、日法師誦經，再由八田技師遺族進行家祭。

農委會主委林聰賢代表蔡英文總統與行政院長林全出席追思會。台南市長賴清德表示，今年追思活動順利舉辦、規模更甚以往，代表蓄意破壞銅像者的企圖沒有成功，台、日的友誼更為堅固。

八田與一故鄉金澤市組龐大訪問團參加追思會，市長山野之義表示，未來將會持續推動金澤市年輕一輩與台南的交流。

廣告
  • 烏山頭水庫之父八田與一忌日追思會昨舉行，日方大陣仗近五百人與會，向修復完成的八田與一銅像獻花致意，氣氛肅穆隆重。（記者王涵平攝）

    烏山頭水庫之父八田與一忌日追思會昨舉行，日方大陣仗近五百人與會，向修復完成的八田與一銅像獻花致意，氣氛肅穆隆重。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八田與一 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：近500日人與會 台日追思八田與一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.