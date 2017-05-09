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司改分組決議 逐步擴大強制律師代理

2017-05-09

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕全國司改國是會議第二分組昨召開第六次會議，決議除小額和簡易訴訟程序外，將逐步推行強制律師代理和辯護制度，與會委員還建議改善律師考選制度、提升律師專業能力。

第二分組召集人、前大法官林子儀會後表示，會中做出五大決議，包括：一、落實律師扶助當事人制度；二、逐步擴大強制律師代理和辯護制度，但簡易或小額案件，以不採強制律師代理辯護為原則，並妥善規劃法律扶助和律師費用等配套措施；第三、檢討改進律師考選、職前或在職訓練，提升律師專業能力，並研議建立專業律師分科制度；第四、主管機關和律師公會應規劃讓律師從事公益服務；第五、落實律師職業倫理，懲戒和淘汰不適任律師。

終審法官任命 待總結會議討論

另對於終審法官改為總統圈選任命制度，有委員擬提復議，司法院秘書長呂太郎表示，司法院決定提出修正案，建議由司法院長提出終審法官名額兩倍人選，交給專家學者和社會公正人士組成的終審法官遴選委員會審查決定最後人選，再交總統任命。此議題留待總結會議時討論。

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  • 總統府司改國是會議第2組第6次會議昨天在司法院舉行，召集人林子儀(左起)、司法院院長許忠力、期交所董事長劉連煜等各界學者代表針對民刑事上訴程序改革、終審法院判決不同意見書制等五項議題，進行討論。（記者王藝菘攝）

    總統府司改國是會議第2組第6次會議昨天在司法院舉行，召集人林子儀(左起)、司法院院長許忠力、期交所董事長劉連煜等各界學者代表針對民刑事上訴程序改革、終審法院判決不同意見書制等五項議題，進行討論。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 司改分組決議 司改國是會議 強制律師代理制度 林子儀
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