林萬億聲明：不會領18％

2017-05-09

〔記者曾韋禎／台北報導〕年改會副召集人、政務委員林萬億日前受訪表示，包含十八％優存在內的退休俸均按規定辦理，國民黨立委昨持續對此砲轟。林萬億透過年改辦公室發布澄清稿指出，即使年改後的十八％優存尚未歸零，他也不會領取。

有關藍營及反年改派質疑林萬億十八％問題，林澄清表示，他十年前就有資格退休領十八％，但過去沒有領；而等他今年從台大屆齡退休，也還在政務官任內，不能領退休金，也沒有領十八％；未來年改修法通過後，十八％很快歸零，即使還有十八％，他也不會領。

教育部長潘文忠表示，林萬億在借調期間達到六十五歲屆齡退休條件，依法可在七十歲以前補辦退休，因林尚未辦理退休，自然還沒領到十八％。