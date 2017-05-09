藍委擋前瞻 柯建銘批：國民黨搞七傷拳反自傷

2017-05-09

立院再空轉一天

〔記者陳鈺馥、周敏鴻／綜合報導〕立法院經濟等六委員會昨再度聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委持續杯葛議事，還要求撤換召委邱議瑩；但當邱宣布本週不擔任召委、改由高志鵬主持後，國民黨仍繼續抗爭，朝野立委一度爆發拉扯衝突，議事再度空轉一天；民進黨團總召柯建銘批國民黨在搞七傷拳，自己傷自己。

國民黨團一開會即包圍主席台，隨後輪流朗誦報紙以及社論文章；黨團總召廖國棟強調，要把學者及民間意見資料唸出來，如果連這樣都沒有一點感動，才真的是匪夷所思，立委羅明才說，這是「為愛朗讀」，再過幾天母親節將屆，預算一次要花八千八百億元，令人感到不捨。

民進黨則「以靜制動」，任國民黨立委朗讀杯葛一整天，邱議瑩為顧全大局，退讓宣布「本週不擔任召委」；但下午會議改由召委高志鵬主持後，國民黨仍持續杯葛，在議事人員宣讀上週議事錄時，國民黨立委楊鎮浯跳上桌拉扯民進黨立委陳其邁，朝野立委更互批互罵，高志鵬只好宣布休息協商。

據了解，朝野協商一度有共識，雙方同意安排前瞻經建專案報告及審查，但協商代表廖國棟、林為洲等人將意見帶回黨團後，被黨內鷹派立委拒絕，二次協商皆無共識。

柯建銘痛批，國民黨團三長說話不算話，不知道要這種三長幹嘛；柯強調，國民黨在搞七傷拳，自己傷自己，還在那「為愛朗讀」當小丑，週三先不排審前瞻，改排預算解凍案，週四是否排審，會視今天情況決定。

蔡總統：前瞻均衡城鄉 絕不債留子孫

此外，蔡總統昨到桃園市視察已納入前瞻基礎建設計畫的新屋區「永安海螺文化體驗園區」，市府規劃斥資三億元打造永安漁港成為全台最重要的客家漁港；蔡強調，建設不分地區、進步也不分藍綠，城鄉均衡、投資台灣就是前瞻基礎建設的精神，政府會保持穩健的財政紀律，絕對沒有債留子孫的問題。