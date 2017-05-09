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立院初審》公立教職員退休金 採最後15年均俸

2017-05-09

〔記者曾韋禎、吳柏軒／台北報導〕在大多數條文均比照公務員年改方案下，立法院司法及法制委員會昨初審通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」，經表決，退休金採計基準比照公務人員，從最後一個月延為最後十五年的平均俸額，至於十八％優存與所得替代率等重要條文，則保留送交朝野協商。

18％優存、所得替代率 保留至院會協商

司委會上週初審通過「公務人員退休撫卹法草案」，召委段宜康昨一早就先徵詢朝野立委同意，只要與公務員一致的部分，就直接予以通過或保留。

對於上週審查「公務人員退休撫卹法草案」時通過段宜康版提案，將挹注所結餘經費之責任，從各級政府改為中央政府，亦即地方政府節省的經費不用挹注退撫基金，遭行政院反對；教育部長潘文忠昨坦言，若只剩中央政府的挹注，基金告罄的時間將從二○四九年提前至二○四○年。

段解釋，這是制度不公造成的現象；若立法強制撥補，仍是地方出不起，最後均由中央補足；他認為，一定要面對何時另立新制度。委員會最後仍通過段版提案。

在跨職域轉任部分，司委會通過「年資併計、年金分計」等制度轉銜方式，規定年資未滿十五年的公校教職員，可併計其他職域的退休年資，共同達成請領月退之條件，而分別在不同的年金制度下請領退休金。

至於退休金採計基準，雖上週已表決通過，從最後一個月延為十五年的平均俸額，但國民黨立委王育敏、蔣乃辛等均質疑，未來勞保未必會從五年延至十五年，不應先改公、教人員。段宜康指出，相較教育人員，公務員採計十五年均俸相對不利，既然公務員都採計十五年，教育人員也應比照，最後亦表決通過十五年的版本。

其他包括樓地板標準、退休金起支年齡、十八％優存、所得替代率等內容，都保留至院會協商。

全國教師工會總聯合會則籲改革後省下經費不應讓地方政府得利，如十八％補助砍掉，省下來的錢要倒入退撫基金，才能讓基金永續。

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  • 公立學校教職員年改案初審通過內容摘要

    公立學校教職員年改案初審通過內容摘要

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