追討婦聯會國產 立委提案增訂政團解散條款

2017-05-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部在一九九○年同意婦聯會立案成為政治團體，以「人民團體法」第四十九條「霸王條款」規定大開後門，使其經費、人事可於章程中另訂，不受政府監督。民進黨立委賴瑞隆指出，該條文為婦聯會量身打造，若政府未修法就解散婦聯會，其數百億元資產將淪為私人所有，他將提案修法增訂政治團體監督及解散條款。

修人團法 阻婦聯會資產淪私人口袋

內政部四月廿一日發文要求婦聯會交代勞軍捐流向，據了解，婦聯會迄未回覆，甚至內政部官員打電話過去也不接。婦聯會委任律師徐履冰則在四月廿七日聽證會上稱，當年承辦勞軍捐同仁全都已經過世。

賴瑞隆表示，人都過世的說詞極不合理，屆時期限一到再不交代流向，內政部應馬上撤換婦聯會負責人，他也將提「人民團體法修正草案」，增訂政治團體如無法舉證財產非來自捐補助款及募款，應全數繳交主管機關辦理繳庫，團體解散時亦同。

他指出，婦聯會章程未規定解散後財產處分方式，現行人團法也未規定，而婦聯會不適用公益慈善團體免稅標準，當下若立即解散，財產無法充公，須修正人團法補破網，讓相關稅捐及國有財產不會淪為私人所有。

此外，賴瑞隆所提刪除人團法第四十九條「霸王條款」的提案，卻兩度在立法院院會被國民黨杯葛，草案退回程序委員會。賴痛批，國民黨聲稱婦聯會不是附隨組織，卻一味護航擋修法，坐實國民黨和婦聯會根本就是一夥。

陳其邁：蔣宋美齡任主委53年 形同「太后組織」

民進黨立委陳其邁也指出，婦聯會及旗下基金會坐擁四百多億元資產，自二○○三年蔣宋美齡逝世後，辜嚴倬雲接任主委已逾十三年，至今不交代勞軍捐流向，攤開婦聯會常委名單，幾乎全是國民黨高官夫人及女兒，儼然是黨國繁殖的官夫人俱樂部。

根據「中華民國婦女聯合會章程」規定，主任委員由常務委員互選，任期四年。前主委蔣宋美齡任期長達五十三年，直到過世才換辜嚴倬雲接任，擔任主委至今已逾十三年；陳其邁形容，這根本不是政治團體，而是清朝封建制度，連中國共產黨也沒有這種「太后組織」，再不交代勞軍捐及依民主運作，要立即依法解散。