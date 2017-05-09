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中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月

2017-05-09

〔記者張文川、謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦首宗中國學生共諜案，逮捕廿九歲、政大企研所畢業的周泓旭，追查他涉嫌接受中方指示發展共諜組織，並企圖吸收一名外交官至日本交付外交機密資料未遂；周男羈押期限將於十日屆滿，檢察官認為有續行調查必要，本月五日向法院聲請延押，台北地院昨認定羈押理由未消滅，裁定續押禁見兩個月。

周泓旭遭檢舉，以唸書名義來台，用學生身分掩護發展共諜組織、刺探機密。檢調掌握，周去年畢業返中後，鎖定一名在台唸書時認識的外交部年輕官員，在中國用通訊軟體探問加入組織的意願，欲策反該官員赴日交付機密外交資料。今年二月，周再申請來台，與該名官員洽談，但官員警覺，向上通報檢舉；三月九日，北檢指揮調查局國安站搜索周男位於台北的租屋處，查扣手機、筆電並逮捕他，複訊後認周男涉嫌重大，以涉犯國家安全法向北院聲押禁見獲准至今。

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  • 周泓旭（取自周泓旭臉書）

    周泓旭（取自周泓旭臉書）

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