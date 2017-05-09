焦點透視》中國若撈到殘骸 雄三恐遭重製
2017-05-09
記者羅添斌／特稿
海軍雄風三型飛彈誤射事件將近一年，但這枚貫穿漁船、造成一死三傷後墜海的超音速反艦飛彈，下落依然不明。雄三是我國當前反制中國大型艦艇的主力裝備，機敏性極高，若是落入中國手中，後果不堪設想，軍方絕不能因為搜尋並無所獲，且已事隔近一年，就掉以輕心。
我國在反艦飛彈的發展上已趨成熟，「雄風」系列反艦飛彈的家族成員，包括有雄二、雄二Ｅ及雄三飛彈等等，並且有艦射型、岸置型、機動發射車型等型式，軍方過去還曾在ＡＴ３攻擊教練機以及ＩＤＦ上測試空射型的雄二反艦飛彈，但因為使用單位與研發單位的意見未盡一致，空射型雄二儘管已研發完成，但並未量產。
雄風三型飛彈由於速度達到三馬赫，反艦戰力威力強大，是國軍當前反制航艦、新式驅逐艦等中國大型船艦的主力裝備，射程可達一百三十至一百五十公里，軍方目前正進行雄三的「增程」計畫，增程型雄三射程預估可達三百公里以上，對中國航艦更具嚇阻戰力。
取得尖端武器殘骸 以逆向工程進行研製
但中國也非省油的燈，「鷹擊」系列反艦飛彈也在不斷升級、換代當中，中國曾在二○一五年的閱兵時，展示一款與我國雄三飛彈外觀相似的「鷹擊十二」型反艦飛彈，並宣稱具有超音速反艦戰力，且可在陸岸、艦載也可空射。此外，中國也在研製戰力更強的「鷹擊十八」反艦飛彈，自稱可有效反制美日的神盾級軍艦，但無論是鷹擊十二或是鷹擊十八，飛彈系統的可靠度及妥善率都還有待觀察。
中國新式武器裝備部分來自俄羅斯，但有更多部分是經由模仿、升級，或是以特殊管道取得歐美國家的尖端裝備，即便是部分組件或是殘骸，中國都視為至寶，再以逆向工程進行研製，正因為如此，軍方對失蹤將近一年的雄三飛彈絕對不能掉以輕心，以免因為時間日久減少關注，反讓中國有可乘之機。
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