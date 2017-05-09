雄三誤射近一年找無 海軍︰可能已解體
殘骸恐沉海底腐蝕 已不易重建
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍「金江」軍艦去年七月一日誤射雄三飛彈，海軍事後出動直升機及多艘艦艇在相關海域進行打撈及搜尋飛彈殘骸，但迄無所獲，根據海軍內部報告研判，最有可能的情況是：雄三飛彈在高速貫穿漁船後，「持續高速撞擊海面，飛彈引信於撞擊海面時起爆飛彈彈頭」，殘骸散落在海底，經長時間沉浸海水同時遭到腐蝕後，已不容易恢復重建，即使被撈獲，研判也無機敏資料外洩之虞。
避免機敏參數外洩 將長期監控
不過，海軍昨仍強調，為讓雄三機敏參數外洩風險降到最低，未來仍會長期監控該處海域，掌握是否有船隻滯留執行打撈作業的異常情形，以避免中國針對雄三飛彈殘骸進行任何探詢及打撈作業。
金江號飛彈巡邏艦去年七月一日在高雄左營軍港水星碼頭進行甲類操演驗收，但在系統檢查時誤射一枚雄風三型飛彈，飛彈高速飛行後進入澎湖望安鄉東吉嶼東南方海域，貫穿一艘正在海上作業的高雄籍漁船駕駛艙，造成船上人員一死三傷。
軍方昨透露，誤射當天就派水面艦艇六艘次以及S70C直升機一架次，到周遭海域實施海空警戒及搜索，並邀集中科院技師到與「金江」軍艦同級的「珠江」軍艦，實施飛彈飛行路徑重建，研判路徑及預判可能落水點，並依據附近潮汐、海流等資料，擴大搜索警戒區域。
官員說：「海軍前後在研判可能落水的海域，用劃定六處方格海域的方式進行搜索，歷時長達六十二天，搜索面積達到一一八平方海里，但最後仍是毫無所獲」。他說，參與後續搜索的水面艦，包括有獵雷艦十艘次、達觀艦五艘次、LCU艇十四艘次。
官員說，在搜索期間同步進行人員訪談，經訪談事發海域作業船隻人員，證實有人目視到現場有濃密煙霧並有爆炸聲響；馬公港內停泊的艦艇人員也有聽聞爆炸聲響，而當時馬公附近海域並無任何火砲射擊作業。
官員並表示，海軍也曾找中科院就此案雄三飛彈研判其飛行路徑與船體貫穿孔的位置與形狀實施模擬評估，因其飛彈推進系統受損狀況未明，因此落海前的姿態與速度有許多可能性，其中最有可能的情況為雄三飛彈在貫穿漁船後，「持續高速撞擊海面，飛彈引信於撞擊海面時起爆飛彈彈頭」。
資深軍方人士並說，飛彈落海後有各種可能性，找到飛彈彈體的可能性不會完全排除。海軍潛艦曾在過去漢光演習時發射一枚線導的重型魚雷，因導線斷裂致使魚雷失控，最後是被海浪沖上宜蘭五結的海灘而被發現；此外，漁民在海上作業時撈獲軍方未爆彈的事件屢見不鮮，因此還是會繼續監控相關海域動態，絕不會掉以輕心。
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