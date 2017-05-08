立院今續審前瞻、年改 朝野備戰
2017-05-08
國民黨嗆阻擋前瞻到底 民進黨籲理性問政
〔記者楊淳卉、曾韋禎／台北報導〕立法院今將有「前瞻基礎建設特別條例草案」、攸關年金改革的「公立學校教職員退休撫卹條例草案」兩大戰場，年改方面較單純，國民黨團以提出修正動議方式參與審查，但對前瞻條例則表明「阻擋到底！」
立法院經濟等六個委員會今將繼續聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨團總召廖國棟昨受訪表示，一定會繼續阻擋前瞻條例，奉陪到底；民進黨團書記長李俊俋則說，希望國民黨恢復理性，若執意杯葛，「可能前瞻要休息一陣子」，處理別的案子。
民進黨立委指出，黨內上週考量若年金有進展，前瞻條例就不要再升高對立，以免連年改修法也遭殃，且蔡英文總統已要求行政院加強對前瞻計畫說明，因此就先加強對選民的溝通，不要再讓前瞻被誤解，若民眾能充分理解前瞻建設，對國民黨立委也會有壓力。
至於國民黨今作戰策略是「武鬥」還是「文攻」？國民黨團首席副書記長林為洲表示，不同於上週直接杯葛開會，國民黨八日會舉行黨團幹部會議討論，可能程序發言一整天，詳述對前瞻計畫的質疑與批評。
教職員退撫條例 聚焦起支年齡
另外，司法及法制委員會上週完成「公務人員退休撫卹法草案」初審後，今將審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」，包括中小學教師月退起支年齡，以及退休後兼課所得是否被視為領雙薪，都將是委員會討論重點。
司法及法制委員會本週仍由民進黨立委段宜康擔任召委，目前只排定週一的議程，空下週三、四，彈性運用。段宜康盼若教師與公務員一致條文，就不要花時間重複討論，可多花時間在與公務員不同設計部分。
由於基層教師紛表達將起支年齡從六十歲提前至五十五歲，民進黨團已於三日召開政策會聽取年改會、教育部及黨內立委意見。
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