資安即國安 政府應帶頭把關
記者羅添斌／特稿
行政院清查各個政府機關設立的行動軟體APP，赫然發現在一四四個APP中，高達九十八個具有高風險的資安弱點，不僅民眾下載APP後會有個資外洩的疑慮，政府公務資料甚至是機密等級的資訊，是否也因此處於不設防狀態，政府千萬不可掉以輕心，才能有效維護資安。
資安風險無處不在，從早期由電信事業、金融單位大量流出遭不肖人士販售的客戶個資，到政府單位保險業務所產生的政府部門及民眾個資也曾遭到外洩，甚至曾引發政府政風、反情報部門的重視，而在行動軟體APP興起後，APP有其下載使用上的便利，但其程式設計是否足以保護民眾個資以及官方公務機密，卻長期沒有受到政府單位重視。
根據行政院最新的清查結果，目前共計有七十三個機關單位、設立一四四個提供民眾下載的APP，民代及媒體過去關注的焦點，主要集中在哪個APP下載次數最高，哪些是乏人問津、浪費公帑，卻未將關注焦點放在APP程式設計是否有足夠的安全機制上，也正因為如此，政府部門本身的敏感性資料處理、連線安全以及憑證有效性等方面，都有可能出現難以想像的問題。
各政府機關設置的行動軟體APP，絕大多數是委託民間廠商來執行，政府各單位只看廠商設計的APP是否符合業務需求，並未考量到是否符合資安防護標準，事實上，過去也很少有政府單位會將廠商設計的APP，在上架前就提供政府主管部門檢測，而是主辦單位一經核可後，就直接上架，而這就是陷入資安風險的罩門所在。
行政院決定未來新增的官方APP都要經資安檢測通過後才能上架，經濟部工業局也將規劃適時將APP資安檢測服務納入共同供應採購契約，使各個政府機關依需求採購APP資安檢測服務，對高度資安風險的政府APP而言，可說是亡羊補牢，雖然遲了一些，但仍是必走的一步。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 自由廣場》育兒津貼應全國一致
- 營養午餐四章一Q 142校9月試辦
- 〈國際現場〉Q1穿戴式裝置 Apple Watch奪冠
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1
- 「2戰5轟」像夢！曾陶鎔「明天再來」
- 每日讀報養生 百歲阿祖好硬朗
- 法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
- 馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結
- 迪化街設徒步區 擬i-Voting聽民意
- 孔曉振站台出賣孔劉 爆話多膽小調皮
- 維納斯的呢喃（5／8～5／14）
- 「浪花兄弟」不準沒關係 勇士靠KD聽牌
- 「見死不救」撞死國道2工人 自稱被驅離沒肇逃
- 〈50 Plus〉插管和人生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most government apps ‘vulnerable’
- 自由共和國》吳豐山／我看新政府上台一年
- 北韓又逮捕美國公民 美請瑞典協助處理
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 視障母育3兒女 聽錄音學按摩
- 自由共和國》安大維（David An）美國對台軍售的三大迷思
- 自由廣場》健保卡可報稅，自然人憑證···
- 曾陶鎔「傳手氣」蘇緯達開轟
- 培訓白衣天使48年 7旬護理師獲獎
- 牛埔里反掩埋場 籲開環保國是會議
- 《愛肝加油站》肝癌能不能手術 要看碘氰綠試驗評估
- 鹿耳社區送暖 獨老流下感恩淚
- 簡瑋興再見安 桃市逆轉奪冠
- 《巴黎雷平發明展奪金》防瞌睡警示器 14歲生僅花3月研發
- 謝金晶醫院縫愛 憂父病況壓縮工時
- 香港包機飛台東 暑期26班次
- 洪榮宏獻唱《媽媽》 她淚流滿面
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
- 桂冠總經理王正明 《人間記趣》用畫寫日記
- 自由共和國》李忠憲、林盈達、林宗男／這是一個進步的法案
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 身高僅164cm 嚴宏鈞上一軍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Feng says Taiwan committed to peace
標題：資安即國安 政府應帶頭把關
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email