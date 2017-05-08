資安即國安 政府應帶頭把關

2017-05-08

記者羅添斌／特稿

行政院清查各個政府機關設立的行動軟體APP，赫然發現在一四四個APP中，高達九十八個具有高風險的資安弱點，不僅民眾下載APP後會有個資外洩的疑慮，政府公務資料甚至是機密等級的資訊，是否也因此處於不設防狀態，政府千萬不可掉以輕心，才能有效維護資安。

資安風險無處不在，從早期由電信事業、金融單位大量流出遭不肖人士販售的客戶個資，到政府單位保險業務所產生的政府部門及民眾個資也曾遭到外洩，甚至曾引發政府政風、反情報部門的重視，而在行動軟體APP興起後，APP有其下載使用上的便利，但其程式設計是否足以保護民眾個資以及官方公務機密，卻長期沒有受到政府單位重視。

根據行政院最新的清查結果，目前共計有七十三個機關單位、設立一四四個提供民眾下載的APP，民代及媒體過去關注的焦點，主要集中在哪個APP下載次數最高，哪些是乏人問津、浪費公帑，卻未將關注焦點放在APP程式設計是否有足夠的安全機制上，也正因為如此，政府部門本身的敏感性資料處理、連線安全以及憑證有效性等方面，都有可能出現難以想像的問題。

各政府機關設置的行動軟體APP，絕大多數是委託民間廠商來執行，政府各單位只看廠商設計的APP是否符合業務需求，並未考量到是否符合資安防護標準，事實上，過去也很少有政府單位會將廠商設計的APP，在上架前就提供政府主管部門檢測，而是主辦單位一經核可後，就直接上架，而這就是陷入資安風險的罩門所在。

行政院決定未來新增的官方APP都要經資安檢測通過後才能上架，經濟部工業局也將規劃適時將APP資安檢測服務納入共同供應採購契約，使各個政府機關依需求採購APP資安檢測服務，對高度資安風險的政府APP而言，可說是亡羊補牢，雖然遲了一些，但仍是必走的一步。