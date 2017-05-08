官方APP 98個有資安高風險
政院全面清查144個APP
〔記者羅添斌／台北報導〕由行政院及所屬部會、機關設置的行動軟體APP，共有一四四個，但有多個官方APP因軟體設計不當，潛藏高度資安風險，行政院最新清查結果顯示，在一四四個官方APP中，僅廿個通過所有的弱點檢測項目，有廿三個被檢測出具有四至六個弱點，另有一○一個被檢測出一至三個弱點。
中旬前不改善 就下架
行政院綜合評估後認為，在這一四四個政府APP中，有九十八個具有高風險的資安弱點，已由國發會在四月底通知相關機關必須立即改善，至遲在五月中旬以前完成，否則就要立即下架；其餘評估認為具低風險及建議追蹤改善者，相關機關應於七月底以前完成現有弱點修正，以提升資安防護。
其中，被檢測出有六項資安弱點的政府APP，包括有：教育部國立科學工藝博物館（進擊的鐵克納）、經濟部台水公司（行動水管家）、交通部台鐵局（台鐵ｅ訂通）、勞動部勞動力發展署（外籍勞工小幫手）、行政院主計總處（統計隨身GO）。
立法院內政委員會日前審查今年度中央政府總預算時決議，政府單位APP涉及公務機密資料，為了保障公務機密、民眾個資及財產安全，要求行政院應督責所屬機關單位的APP資安查核，以落實行動裝置APP資安維護，並將查核結果向內政委員會提出報告。
根據政院最新完成的清查報告指出，行政院及所屬機關截至去年十月底仍提供民眾下載使用的APP，計有七十三個機關單位、一四四個APP，政院已完成清查，並依據經濟部工業局訂定的「行動應用APP基本資安檢測基準」，擇定敏感性資料處理、連線安全及憑證有效性等十至十六個檢測項目進行檢測。
檢測結果顯示，在一四四個官方APP中，僅有二十個APP通過所有的弱點檢測項目（代表著零個弱點），但卻有二十三個APP被檢測出具有四至六個弱點，另有一○一個APP被檢測出一至三個弱點；主要問題為行動應用程式敏感性質資料儲存限制、行動應用程式資訊安全有漏洞，以及行動應用程式伺服器憑證有效性出問題等。
未來官方APP 須通過檢測才上架
對於未來要如何精進？行政院說，國發會將研修「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，增列官方APP資安檢測規定，未來新增的官方APP都要經資安檢測通過後才能上架。經濟部工業局也將規劃適時將APP資安檢測服務納入共同供應採購契約，讓各個政府機關依需求採購APP資安檢測服務，確保政府APP資安防護。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 自由廣場》育兒津貼應全國一致
- 營養午餐四章一Q 142校9月試辦
- 〈國際現場〉Q1穿戴式裝置 Apple Watch奪冠
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1
- 「2戰5轟」像夢！曾陶鎔「明天再來」
- 每日讀報養生 百歲阿祖好硬朗
- 法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
- 馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結
- 迪化街設徒步區 擬i-Voting聽民意
- 孔曉振站台出賣孔劉 爆話多膽小調皮
- 維納斯的呢喃（5／8～5／14）
- 「浪花兄弟」不準沒關係 勇士靠KD聽牌
- 「見死不救」撞死國道2工人 自稱被驅離沒肇逃
- 〈50 Plus〉插管和人生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most government apps ‘vulnerable’
- 自由共和國》吳豐山／我看新政府上台一年
- 北韓又逮捕美國公民 美請瑞典協助處理
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 視障母育3兒女 聽錄音學按摩
- 自由共和國》安大維（David An）美國對台軍售的三大迷思
- 自由廣場》健保卡可報稅，自然人憑證···
- 曾陶鎔「傳手氣」蘇緯達開轟
- 培訓白衣天使48年 7旬護理師獲獎
- 牛埔里反掩埋場 籲開環保國是會議
- 《愛肝加油站》肝癌能不能手術 要看碘氰綠試驗評估
- 鹿耳社區送暖 獨老流下感恩淚
- 簡瑋興再見安 桃市逆轉奪冠
- 《巴黎雷平發明展奪金》防瞌睡警示器 14歲生僅花3月研發
- 謝金晶醫院縫愛 憂父病況壓縮工時
- 香港包機飛台東 暑期26班次
- 洪榮宏獻唱《媽媽》 她淚流滿面
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
- 桂冠總經理王正明 《人間記趣》用畫寫日記
- 自由共和國》李忠憲、林盈達、林宗男／這是一個進步的法案
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 身高僅164cm 嚴宏鈞上一軍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Feng says Taiwan committed to peace
標題：官方APP 98個有資安高風險
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email