官方APP 98個有資安高風險

2017-05-08

政院全面清查144個APP

〔記者羅添斌／台北報導〕由行政院及所屬部會、機關設置的行動軟體APP，共有一四四個，但有多個官方APP因軟體設計不當，潛藏高度資安風險，行政院最新清查結果顯示，在一四四個官方APP中，僅廿個通過所有的弱點檢測項目，有廿三個被檢測出具有四至六個弱點，另有一○一個被檢測出一至三個弱點。

中旬前不改善 就下架

行政院綜合評估後認為，在這一四四個政府APP中，有九十八個具有高風險的資安弱點，已由國發會在四月底通知相關機關必須立即改善，至遲在五月中旬以前完成，否則就要立即下架；其餘評估認為具低風險及建議追蹤改善者，相關機關應於七月底以前完成現有弱點修正，以提升資安防護。

其中，被檢測出有六項資安弱點的政府APP，包括有：教育部國立科學工藝博物館（進擊的鐵克納）、經濟部台水公司（行動水管家）、交通部台鐵局（台鐵ｅ訂通）、勞動部勞動力發展署（外籍勞工小幫手）、行政院主計總處（統計隨身GO）。

立法院內政委員會日前審查今年度中央政府總預算時決議，政府單位APP涉及公務機密資料，為了保障公務機密、民眾個資及財產安全，要求行政院應督責所屬機關單位的APP資安查核，以落實行動裝置APP資安維護，並將查核結果向內政委員會提出報告。

根據政院最新完成的清查報告指出，行政院及所屬機關截至去年十月底仍提供民眾下載使用的APP，計有七十三個機關單位、一四四個APP，政院已完成清查，並依據經濟部工業局訂定的「行動應用APP基本資安檢測基準」，擇定敏感性資料處理、連線安全及憑證有效性等十至十六個檢測項目進行檢測。

檢測結果顯示，在一四四個官方APP中，僅有二十個APP通過所有的弱點檢測項目（代表著零個弱點），但卻有二十三個APP被檢測出具有四至六個弱點，另有一○一個APP被檢測出一至三個弱點；主要問題為行動應用程式敏感性質資料儲存限制、行動應用程式資訊安全有漏洞，以及行動應用程式伺服器憑證有效性出問題等。

未來官方APP 須通過檢測才上架

對於未來要如何精進？行政院說，國發會將研修「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，增列官方APP資安檢測規定，未來新增的官方APP都要經資安檢測通過後才能上架。經濟部工業局也將規劃適時將APP資安檢測服務納入共同供應採購契約，讓各個政府機關依需求採購APP資安檢測服務，確保政府APP資安防護。