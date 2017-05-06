林介良坦承 分享美海軍艦隊資訊

2017-05-06

接觸民進黨駐美代表處人員

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕美籍台裔軍官林介良為台灣和中國擔任間諜的罪名雖因證據不足無法成立，但他在法庭上承認他沒有揭露自己與台灣軍方人員及政府相關人員的交往，而且承認為了給民進黨駐美代表處工作人員陳怡潔（Janice Chen）留下深刻印象，他分享了美軍太平洋艦隊的資訊。

陳怡潔：從未刻意向林打聽機密

陳怡潔今天在電話受訪時表示，她和林介良在學生時代便因參加活動而結識，之後一直以電郵保持連繫，並在林介良到華府工作後有較多接觸。陳怡潔說，她有時看到一些國防相關的報導會電郵給林介良，詢間他的看法，但從未刻意向林打聽機密資料，也未察覺林和她談話時有揭露任何機密。

陳怡潔說，她原本被法庭傳喚五月底以證人身分出庭，但在林介良與美國政府達成認罪協議後，她就沒必要再出庭了。由於她是美國公民，兩人又從學生時代就認識，林介良可能沒有把她當成是替外國政府工作的代表。

陳怡潔表示，相信這件事她沒有法律責任，她和林介良的電郵往來都通過林的官方帳號，太平洋司令部如何認定哪些內容是機密她不清楚。林介良是她個人的朋友，與民進黨駐美代表處沒有關係，但林介良原本在海軍前途看好，卻因一些事情處理不慎而賠上未來，令她很難過。