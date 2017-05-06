美台裔軍官林介良 只認洩密非間諜
簽認罪協議 美國海軍撤銷間諜罪指控
〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕台裔美國海軍軍官林介良四日與美國政府達成認罪協議，美國海軍撤銷對他的間諜罪指控，林介良則承認不當處理機密資訊及國防資訊。全案將在六月一日宣判。林介良的海軍生涯等於終結了。
美國海軍今天在答覆本報記者的電郵中發布了官方聲明。海軍指出，根據開庭前達成的認罪協議，林介良承認三項違反命令罪，兩項不實官方聲明罪，還有兩項違反聯邦法律以傳遞國防資訊的罪，林介良當場認罪不諱。
海軍聲明指出，林介良最高刑期可達三十六年，沒收他所有的收入和補助，並解除海軍職務，但海軍不能進一步揭露林的認罪協議內容。六日一日的宣判庭，林介良和美國政府都將提出具體罪證。
美國海軍時報：林曾是美國間諜
美國海軍時報四日報導，林介良不但未替台灣和中國當間諜，還一度是美國間諜，令案情更撲朔迷離。原本在諾福克美國海軍「指揮官巡邏與偵察大隊」服役的林介良，十四歲時隨父母從台灣移民美國，二○○八年歸化美籍。林的中文流利，曾是位於夏威夷美軍EP3-E偵察機飛行巡邏中隊的負責人，還擔任過美國海軍助理部長的國會聯絡員。
據美國海軍研究中心的報導，林介良在庭上承認未適當報告他與外國對口的接觸，不當處理機密資料並將機密資訊交給一位便衣的聯邦調查局幹員。
美國海軍時報四日則引述海軍的調查內容表示，林介良與一位已退休的台灣軍官之間的交往沒有涉及任何機密，也沒有接受性服務交換給中國提供機密情報，林介良不但沒有替台海兩岸當間諜，反而有更明確的證據顯示，他至少曾有一段時間是替美國聯邦調查局與海軍犯罪調查組的聯合任務小組當間諜，直到林介良被控替外國當間諜並匿報出國訪問才被除名。
林介良二○一五年九月搭機前往中國時遭到逮捕，去年五月移交軍事法庭審判。林的家人堅持他的清白，成立網站為他募款。去年五月十七日在諾福克海軍基地的首次軍事法庭提訊中，林介良向主審的軍法官普內爾否認所有罪名，並選擇未來經由軍官組成的陪審團進行審判，而不是由法官個人判決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
- 豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞
- 〈光復八德〉開放部分通車後 下陷值穩定
- 住家被撒滿冥紙 民控惡鄰無法管
- 易危物種唐白鷺 現身高屏溪口
- 北埔模範母親 賣粄條帶大7子女
- 兩岸交流展望 學者看法分歧
- 林明禎攀岩傳情 張軒睿硬上 二度交手變情侶 默契升級
- 核三廠大修不順…員工通勤車又傳車禍
- 她奪得黑人小姐選美冠軍 卻因不夠黑遭人非議
- 草屯農會選舉恩怨 傷害案罕見收押
- 自由廣場》蔡良打點女學生
- 「花在彰化」延長至夜間 追加4千萬挨批
- 達美航空超賣 逼2歲童讓位
- 防堵狼師 新北設補習班通報平台
- 粽情 薑黃健康養生
- 不要再塞車了 蘇澳人卑微的請求
- 蘇花改未接國5 蘇澳恐塞爆// 宜代縣長 轟交部沒整合
- 全大運》跆拳正妹晉8 世大運前哨戰揭幕
- 麟山鼻步道賞花 下週一受理報名
- 〈謠言終結站〉空心菜藏水蛭？ 9成旱作不容易 洗淨即可
- 參加索馬利亞突襲行動 美軍1死2傷
- 食安稽查僅32人 桃市議員：不符人口比例
- 蔡凡熙擺脫暖男 霸凌到不舉
- 曾文水庫山豬島山豬回來了 觀光客欣喜
- 高碩泰投書華時 籲納台參與WHA
- 台中市5年37人溺斃 消防局籲遠離危險水域
- 金樽港 將有餐飲服務
- 美頁岩油擊退OPEC減產 油價又見4字頭
- 北市容積代金制 全用來徵收公保地
- 倪福德、賴鴻誠 回一軍救牛棚
- 虎頭山公園APP 導覽不求人
- 仁德區污水下水道「用戶接管」 月底發包
- 5農戶和解 客家園區二期工程動起來
- 山坡地濫墾 南投祭6級裁罰標準
- 法大選進入倒數 馬克宏民調領先20個百分點
- 自由廣場》政府採購樂園
- 黃盈潔65%灼傷 力爭上游獲獎
- 逃漏稅諜對諜 德國槓上瑞士
標題：美台裔軍官林介良 只認洩密非間諜
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email