美台裔軍官林介良 只認洩密非間諜

2017-05-06

簽認罪協議 美國海軍撤銷間諜罪指控

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕台裔美國海軍軍官林介良四日與美國政府達成認罪協議，美國海軍撤銷對他的間諜罪指控，林介良則承認不當處理機密資訊及國防資訊。全案將在六月一日宣判。林介良的海軍生涯等於終結了。

美國海軍今天在答覆本報記者的電郵中發布了官方聲明。海軍指出，根據開庭前達成的認罪協議，林介良承認三項違反命令罪，兩項不實官方聲明罪，還有兩項違反聯邦法律以傳遞國防資訊的罪，林介良當場認罪不諱。

海軍聲明指出，林介良最高刑期可達三十六年，沒收他所有的收入和補助，並解除海軍職務，但海軍不能進一步揭露林的認罪協議內容。六日一日的宣判庭，林介良和美國政府都將提出具體罪證。

美國海軍時報：林曾是美國間諜

美國海軍時報四日報導，林介良不但未替台灣和中國當間諜，還一度是美國間諜，令案情更撲朔迷離。原本在諾福克美國海軍「指揮官巡邏與偵察大隊」服役的林介良，十四歲時隨父母從台灣移民美國，二○○八年歸化美籍。林的中文流利，曾是位於夏威夷美軍EP3-E偵察機飛行巡邏中隊的負責人，還擔任過美國海軍助理部長的國會聯絡員。

據美國海軍研究中心的報導，林介良在庭上承認未適當報告他與外國對口的接觸，不當處理機密資料並將機密資訊交給一位便衣的聯邦調查局幹員。

美國海軍時報四日則引述海軍的調查內容表示，林介良與一位已退休的台灣軍官之間的交往沒有涉及任何機密，也沒有接受性服務交換給中國提供機密情報，林介良不但沒有替台海兩岸當間諜，反而有更明確的證據顯示，他至少曾有一段時間是替美國聯邦調查局與海軍犯罪調查組的聯合任務小組當間諜，直到林介良被控替外國當間諜並匿報出國訪問才被除名。

林介良二○一五年九月搭機前往中國時遭到逮捕，去年五月移交軍事法庭審判。林的家人堅持他的清白，成立網站為他募款。去年五月十七日在諾福克海軍基地的首次軍事法庭提訊中，林介良向主審的軍法官普內爾否認所有罪名，並選擇未來經由軍官組成的陪審團進行審判，而不是由法官個人判決。