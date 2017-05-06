2.3億不明財產被沒收 林錫山創紀錄

2017-05-06

32個帳戶「藏錢」2.3億 法院：與公務員收入顯不相當

〔記者張文川、黃捷／台北報導〕立法院前秘書長林錫山昨被判刑十六年，其中，財產來源不明罪判刑一年，北院認定，林錫山運用卅二個帳戶「藏錢」達兩億三千六百一十八萬餘元，因與他的公務員收入顯不相當，法院認定是不明來源財產，宣告全部沒收，成為「公務員財產來源不明」罪自二○○九年成罪以來，沒收金額最高紀錄。

法院調查，林錫山使用自己與他人的帳戶共卅二個，從二○一一年十二月至去年一月間，共存入現金二億三千九百六十四萬餘元；林錫山的日常花費均委由立法院科長陳亮吟處理，他另行交給陳亮吟的日常花費現金共六千七百五十五萬多元，而檢調去年一月搜索時，查扣到現鈔六百四十七萬餘元，加上這兩筆後認定，林錫山的不明現金收入為三億一千三百六十七萬元。

而在扣除現金回流、重複計算的三千八百萬元，及林錫山收受網遠公司負責人李保承的回扣金額三千九百五十萬元（屬收賄不法所得，另行宣告沒收），尚有兩億三千六百一十八萬餘元現金來源不明。

合議庭認為，這二億三千多萬餘元與林錫山的收入顯不相當，林始終無法完整、充分、詳實地交代來源，也無證明來源合法，認定他是故意不向法院合理說明，判處有罪。

判決中批評，林錫山身懷鉅額來源不明的財產，卻未能據實說明，重創公務員形象，但考量他在偵查期間就坦承收賄，主動繳交犯罪所得，並提出財產供法院扣押、供日後判決確定後追徵沒收，「已見悔意」，因此刑期未判得更重。

其餘被告以立院前資訊處長陳露生被依圖利罪判刑五年八月最重，合議庭批評陳露生在法院審理時仍飾詞卸責，未見悔意，因此重判且未予緩刑。