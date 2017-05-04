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林全坦言上任後處處困難

2017-05-04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全就任即將屆滿一週年，他接受「財訊」雙週刊專訪表示，上任後做事覺得處處都是困難，第一要有足夠專業做評斷，其次，想透了的事，要讓行政部門可以貫徹，第三要能夠對外溝通，而溝通對政府來說是最大問題，因為溝通完後，外界還是有意見，意見聽得差不多了，就要下定決心去做，也要盡量謙卑，要有彈性做即時調整，所以困難很多，很多人要擺平。

雙首長制設計有問題

林全首度坦言現行雙首長制的制度設計有問題，他說，「我們國家的雙首長制，總統要面對選舉壓力，所以行政問題丟在我這邊處理，這個制度原本設計就有問題，所以總統過去要首長報告什麼的，這我也尊重，盡量讓她知道這些政策」。被詢及是否覺得蔡總統「把你操得太凶？」林全說：「不會啦，我（先前）也是開玩笑的講。來這邊就是要解決問題，不然浪費我的時間！」

林全表示，向總統報告時，理論上他都要在場，有時候太忙，就請政院秘書長代表他去，府院溝通協調沒什麼問題，沒有太大困難。

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  • 行政院長林全。（資料照）

    行政院長林全。（資料照）

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