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反年改團體承諾不干擾》 北一女、成功高中 會考考場復活

2017-05-04

〔記者吳柏軒、蔡亞樺／台北報導〕反年改團體醞釀五二○上街、並揚言如影隨形要向蔡總統抗議，因當天強碰國中教育會考，考量避免考生及試務受影響，教育部一度將台北市北一女中、成功高中兩個考場更換至其他考場；反年改團體代表李來希等人昨與教育部簽下共同聲明，承諾抗議行動不會干擾考生，教育部因而宣布取消更動考場的決議，北市八所國中、上千名考生還是維持在北一女、成功兩考場應考。

教育部國教署邀集全國公務人員協會、全國教育產業總工會、台灣警消聯盟、「八百壯士」、北市國中學生家長會聯合會、會考試務學校等單位協調後，反年改團體在媒體面前簽署聲明書，承諾將以考生權益為最大優先考量，不影響會考。

國教署長邱乾國表示，日前取消北一女、成功考場，是考量陳抗的不確定因素，如今協調並簽下共同承諾，要各團體承諾不在考場周邊舉辦集會遊行，北市府也將不核准相關路權。弘道國中家長會長葉銘忠表示，考試當天仍將協請志工成立秩序維護隊，在北一女校園四周巡邏，預防萬一。

全國公務人員協會理事長李來希表示，如今簽下共同聲明，原則上不會在學校附近辦任何抗議活動；但並非當天不做任何抗議行動，而是要看立法院是否對軍公教「橫柴入灶」。

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  • 圖為上月反年改團體抗爭，與警方發生衝突。（資料照）

    圖為上月反年改團體抗爭，與警方發生衝突。（資料照）

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