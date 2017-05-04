拒審前瞻 國民黨敲鑼打鈸大鬧會場

2017-05-04

〔記者楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕立法院經濟、內政等六委員會昨重新聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，但國民黨團以吹哨、敲鑼、打鈸大鬧會場等方式杯葛，要求退回前瞻條例，導致議事空轉，會議主席高志鵬昨傍晚宣布，因國民黨立委不願配合議事秩序，會議先休息、今日上午繼續開會。前瞻條例審查昨毫無進度，立委、政府官員枯坐一天。

立委、官員枯坐一天

聯席會昨原訂進行前瞻條例草案大體討論與逐條審查，民進黨及國民黨皆發出甲級動員。民進黨立委一早五點多就到場輪班固守主席台，國民黨立委則在會議開始時，以程序發言等方式杯葛，並圍繞在主席台前，以吹哨、敲鑼、打鈸大鬧會場，拒審前瞻條例，要求退回，一個上午毫無進度。

民進黨團則訂下了「不挑釁、不動怒、不衝突」的三不原則，高志鵬表示，國民黨團的「退回」訴求在四月廿四日會議就已處理，基於「一事不二議」的議事規則，不會再處理，他並宣布將延長會議時間至晚間十二時；但由於朝野立委仍在主席台前僵持不下，高志鵬在傍晚時第四度宣布休息、今日再戰。

朝野立委推擠互打

朝野攻防過程中，國民黨、民進黨立委數度爆發推擠衝突、拿議事資料互打，民進黨立委莊瑞雄還與國民黨立委陳雪生互捏臉皮，場面非常混亂，國民黨立委甚至欲搶高志鵬手上麥克風，導致高志鵬在推擠中手部流血受傷。

民進黨團總召柯建銘會後表示，國民黨要杯葛就杯葛，就看最後壓力會在誰身上，至於如何因應，看今日狀況再說。

此外，外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣先赴審查前瞻案的聯席會，半小時後才至外委會宣布開會，民進黨立委羅致政等人譴責江的缺席行為，並提出散會動議，因在場沒有其他國民黨立委，最後表決通過散會。