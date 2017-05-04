鄭柵潔 任中國國台辦副主任

2017-05-04

〔記者林良昇／綜合報導〕中國國台辦官網昨顯示，原任中國國家能源局副局長，出身福建的鄭柵潔已調任國台辦副主任；在國台辦三名副主任，鄭柵潔排名在陳元豐之下、龍明彪之上，取代今年六十一歲、屆齡退休的李亞飛。

根據相關簡歷，鄭柵潔一九六一年十一月出生，是福建漳州人， 八五年六月加入中國共產黨，九七年起在廈門任職，歷任廈門市發展計劃委主任、福建省發展和改革委員會副主任、主任、副省長等職，前年八月轉入中央，擔任國家能源局副局長。

中共總書記習近平曾於一九八五至二○○二年長期在福建任職，與鄭柵潔在福建的工作時間重疊。

一般認為，北京高層偏好在國台辦領導團隊中安排能說閩南語的官員，加強對台工作，前國台辦副主任鄭立中、龔清概都會說閩南語；不過鄭、龔兩人都已落馬。